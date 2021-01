Räuber mit Schusswaffe überfällt Gelsenkirchener Supermarkt

Gelsenkirchen-Ückendorf Ein Räuber hatte es auf das Bargeld eines Gelsenkirchener Supermarktes abgesehen. Die Kassiererin schrie um Hilfe, der Mann floh.

Mit einer Schusswaffe im Anschlag hat ein Räuber am Montag, 4. Januar, versucht, einen Supermarkt in Gelsenkirchen-Ückendorf zu überfallen. Er hatte es auf das Bargeld an der Kasse abgesehen.

Gelsenkirchener Kassiererin schlägt die Kasse zu und schreit um Hilfe

Der Überfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Montag gegen 19.40 Uhr in einem Supermarkt an der Ückendorfer Straße. Der Mann stellte sich zunächst an einer Kasse an und forderte dann plötzlich mit der Schusswaffe im Anschlag die Mitarbeiterin auf, ihm die Kasse zu öffnen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren abonnieren +++

Gelsenkirchener Polizei hält Flucht im Auto für möglich

Die Kassiererin schlug daraufhin die Kasse zu und schrie um Hilfe. Der Räuber ergriff daraufhin die Flucht. Mitgehen ließ er dabei eine kleine Sektflasche, die er zuvor auf das Kassenband gelegt hatte. Die Polizei vermutet, dass der Mann möglicherweise vor dem Geschäft in ein Auto gestiegen ist.

Der Tatverdächtige ist zirka 50 bis 60 Jahre und 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke, Jeans und braune Schuhe. Mund und Nase waren mit einer Einwegmaske bedeckt.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Dieses Video könnte Sie auch interessieren







FCA Heritage feiert fünften Geburtstag

Now playing