Die Gelsenkirchener Polizei hat am Freitag bei Verkehrskontrollen viele Raser erwischt. Einer schoss mit 92 Stundenkilometern weit über das erlaubte Tempo 50 hinaus.

Raser des Tages in Gelsenkirchen: Tempo 92 statt 50

200 Euro Strafe, ein Monat Fahrverbot

Ein Punkt, ein Monat Fahrverbot und 200 Euro Bußgeld drohen einem 49-jährigen Skoda-Fahrer aus Gelsenkirchen nach einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Kurt-Schumacher-Straße. Innerhalb geschlossener Ortschaft war der Mann am Freitag, 20. Dezember, anstatt mit dem erlaubten Tempo 50 mit 92 Stundenkilometer unterwegs.

Sieben Anzeigen, 26 Verwarngelder

Darüber hinaus stellten die Beamten des Verkehrsdienstes, die dort in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr in Höhe Am Schalker Bahnhof Geschwindigkeitsmessungen durchführten, noch 33 weitere Temposünder mit Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. 26 von ihnen mussten vor Ort ein Verwarngeld bezahlen, gegen sieben Autofahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.