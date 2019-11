Rebellen und Band beim „#Your Zone!1“-Projekt in der Kaue

Erstmals unter dem Titel „#Your Zone!1“ wurde jungen Gelsenkirchenern ein buntes Unterhaltungsprogramm in der Gelsenkirchener Kaue geboten. Die Grundidee: Comedy, Musik und Gleichgesinnte. Organisator der Veranstaltung war der Jugendring Gelsenkirchen e.V. als Dachverband mehrerer Jugendverbände.

Khalid Bounouar, Akteur des Formats „Rebell Comedy“, hatte seine größtenteils jungen Zuschauer direkt auf seiner Seite. Er startete nach einer kurzen Begrüßung durch die Vorsitzende des Jugendrings Susanne Franke in den unterhaltsamen Abend. Schon der erste Smalltalk mit einem jungen Mann kam an. „In welche Klasse gehst du?“ Auf die Antwort „Sechste“ reagierte Bounouar: „Wie lange schon?“ Allseits lautes Gelächter.

Rebell-Comedy spielt auch mit vielen Vorurteilen

Gut gefüllt war die Kaue am Samstag: Das Publikum amüsierte sich bei der Auftaktveranstaltung zur neuen Reihe des Jugendrings. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Nachdem er zunächst sein Publikum befragt hatte, kam der Sohn eines marokkanischen Vaters, der in Eschweiler geboren wurde und in Aachen lebt, auf sich selbst zu sprechen. Humorvoll plauderte Khalid Bounouar darüber, warum ihn es nerven würde, dass er nicht als Deutscher akzeptiert werde. Das Format Rebell-Comedy spielt mit Vorurteilen, mit denen sich auch die Migranten der zweiten, dritten Generation in Deutschland immer noch auseinander setzen müssen. Es setzt aber auch auf schlichte Schenkelklopfer. Da zeigt Bounouar auf, warum er nichts mit Leuten zu tun haben möchte „die ihren Schatz Schahaaatz nennen“ oder die einen Augenbrauenpiercing tragen. Oder er erzählte, wie er versuchte, einem älteren deutschen Herrn türkisch beizubringen, obwohl er selbst nur wenige Sätze beherrschen würde. „Das ist Integration“, so sein Fazit.

„Alchemie“ beendet den Lyrik-Part von Babak Ghassim

Geschichten und Gedichte aus dem Lweben: Babak Ghassim von Rebell Comedy tritt bei der Auftaktveranstaltung zur neuen Reihe #Your Zone!“ in der Kaue in Gelsenkirchen auf. Die Reihe vom Jugendring Gelsenkirchen soll die Jugendkultur in der Stadt fördern und unterstützen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Abschließend hatte der 29-Jährige, der auch als Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher unterwegs ist, noch eine Message für seine Zuschauer: „Denkt auf jeden Fall immer daran, ein Vorbild zu sein.“ Auch der anschließende Gast, ebenfalls ein Mitglied der „Rebell Comedy“-Familie, überzeugte durch Worte. Bei Babak Ghassim, der vor zwei Monaten Vater geworden ist, wurde es poetisch.

Zunächst las er mit ruhiger Stimme eine Kurzgeschichte über seinen Großvater, der selbst über seine eigenen Witze am meisten gelacht hätte. Teils lustig, teils ernst, aber immer sehr bildhaft beschrieben, waren seine Erzählungen. Unerwartet beendet er den Comedy-Auftritt mit einem Gedicht, das den Titel „Alchemie“ trägt. Auch hierbei spielten das Thema Migrationshintergrund und die Eigenarten des Großvaters eine entscheidende Rolle.

„Sexy“ von Westernhagen scheint nicht jeder zu kennen

Lauter wurde es schließlich nach der halbstündigen Pause. „Sell Out“ stand als Musikact auf der Bühne. Die sechsköpfige Gelsenkirchener Band ließ ihre Instrumente und Stimmen erklingen und interpretierte Coversongs. Pinks „Get The Party Started“ sollte direkt wachrütteln. „Sexy“ von Marius Müller-Westernhagen schien hingegen nicht jeder zu kennen. Dafür wurde bei „Where ist the Love?“ der Black Eyed Peas und Jan Delays „Hey Johnny“ sogar getanzt.