Reitverein Gelsenkirchen: Geburtstagsparty für Pony Jasper

Der Ehrengast dieser besonderen Geburtsfeier darf leider keine Torte essen. Dafür ist er mit petrolfarbener Fleedecke und buntem Partyhut bestens herausgeputzt, um die Glückwünsche der vielen Kinder entgegenzunehmen, die sich in der Reithalle der Reitervereins Gelsenkirchen um ihn drängen. Jasper ist dort seit über zehn Jahren als Schulpferd im Einsatz und der Liebling vieler Reitschüler. Nun feierte das Pony seinen 30. Geburtstag – für ein Pferd ein hohes Alter.

„Jasper liebt es, im Mittelpunkt zu stehen“, sagt Susanne Hopfenberg, Geschäftsführerin des Vereins. Deshalb hatten die Vereinsmitglieder die Idee, den runden Geburtstag des dunkelbraunen Wallachs mit einer kleinen Party zu begehen. Und tatsächlich genießt das Pony die Streicheleinheiten der Kinder sichtlich. Die wissen den routinierten Oldie sehr zu schätzen. „Ich finde es toll, dass er so lieb ist“, sagt die neunjährige Emma. Sie ist die Pflegerin des Schulpferds und darf ihn einmal in der Woche versorgen, also striegeln und reiten oder mit ihm spazieren gehen.

Karriere als Vielseitigkeitspferd

Denn wegen seines hohen Alters wird Jasper nicht mehr voll im Reitbetrieb eingesetzt. „Er geht so, wie er mag und nur mit leichten und etwas erfahreneren Reitern“, erklärt Susanne Hopfenberg. Und denen zeigt er dann mitunter, wie viel Energie noch in ihm steckt: „Jasper galoppiert sehr gerne und buckelt auch schon mal“, verrät die zehnjährige Marie.

Jasper war vor seiner Zeit in der Reitschule als Turnierpferd im Einsatz. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Als ehemaliges Sportpferd ist er nämlich viel Bewegung gewöhnt: Bevor er zum Reiterverein an der Willy-Brandt-Allee kam, ging er Vielseitigkeitsturniere. In diesen anspruchsvollen Prüfungen gilt es, in den Disziplinen Dressur und Springen und beim Geländeritt zu überzeugen. Jasper ist deshalb ein echter Tausendsassa und für den Reitbetrieb eine große Bereicherung: „Aufgrund seiner guten Ausbildung ist Jasper ein hervorragender Lehrmeister und kann dem Reiter sehr viel beibringen“, sagt der zweite Vereinsvorsitzende Karsten Bodeux.

Im Einsatz für Reiter mit Handicap

Dank seines gelassenen Auftretens hat der Pferdesenior inzwischen sogar eine neue Aufgabe bekommen. Er wird beim therapeutischen Reiten für Menschen mit Behinderung eingesetzt. Und auch dabei macht er seinen Job vorbildlich: „Er ist dann oft besonders vorsichtig und behutsam“, sagt Karsten Bodeux.

Gelsenkirchen Verein muss umziehen Spätestens im kommenden Juni muss der Reiterverein das angestammte Gelände an der Willy-Brandt-Allee direkt neben Gelsenwasser verlassen. Denn der Pachtvertrag für das Grundstück läuft aus. Die Stadt hat dem Verein bereits ein neues Grundstück an der Horster Straße angeboten. Noch sammeln die Aktiven allerdings Geld für neue Ställe.

Obwohl das Pony noch so fit ist, benötigt es doch besondere Pflege. „Jasper hat Probleme mit den Atemwegen. Deshalb kochen wir ihm Tee und er bekommt irisches Moos“, erklärt Marie Kröschel. Die 18-Jährige hilft bei der Versorgung der Schulpferde des Vereins und sorgt dafür, „ dass er alles bekommt, was gut für ihn ist“. Dazu gehört auch ausgiebiges Striegeln. Dabei wird das Fell nicht nur von Schmutz und Schweiß befreit, sondern auch die Durchblutung angeregt.

Damit Jasper an seinem Geburtstag trotz strikten Tortenverbots eine besondere Leckerei naschen kann, haben die Vereinsmitglieder sich etwas überlegt. „Er bekommt eine Mashtorte“, sagt Susanne Hopfenberg. Das Zusatzfuttermittel aus Kleie, Leinsamen und Getreide wird mit warmem Wasser zubereitet und ist nicht nur schmackhaft, sondern auch bestens für für den sensiblen Magen eines Pferdeseniors geeignet.