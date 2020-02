Reizgas an Gelsenkirchener Berufskolleg versprüht

Reizgas – hier ein Symbolbild – ist an einem Berufskolleg in Gelsenkirchen versprüht worden. Drei Personen wurden verletzt, der oder die Täter werden noch gesucht.

Gelsenkirchen-Buer. Reizgas ist an einem Berufskolleg in Gelsenkirchen versprüht worden. Drei Personen wurden verletzt, der oder die Täter werden noch gesucht.

An einem Berufskolleg in Gelsenkirchen ist laut Polizei am Mittwoch, 26. Februar 2020, Reizgas versprüht worden. Drei Personen wurden verletzt.

Die Gelsenkirchener Polizei ist am Mittwoch um 13 Uhr zu einem Berufskolleg in Gelsenkirchen-Buer gerufen worden. Dort hatte nach Angaben der Behörde ein Schüler ein so genanntes Tierabwehrspray in einem Klassenraum versprüht. Daraufhin klagten drei Personen im Alter von 17, 18 und 48 Jahren über leichte Reizungen von Haut und Atemwegen.

Sprühdosen in einem Toilettenraum gefunden und sicher gestellt

Eine medizinische Behandlung war jedoch vor Ort nicht erforderlich. Wer das Gas versprüht hat, konnte zunächst nicht geklärt werden. Der oder die Täter werden noch gesucht. Die Beamten fanden die Sprühdose in einem Toilettenraum und stellten sie sicher. Die Ermittlungen dauern an.