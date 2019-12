Restaurant und Parkhotel

Das Heiner’s in Gelsenkirchen residiert unter der Adresse Am Bugapark 1d im Nordsternpark. Zu erreichen sind Restaurant und Parkhotel unter der Rufnummer 0209 1772 222 beziehungsweise per Mal an: info@heiners.info.

Das Heiner’s war in der Vergangenheit auch dabei, wenn es hier hieß: „Urlaub in Deiner Stadt.“ Zu den Verwöhnwochenenden gehörte ein Gutscheinheft, dass den Gästen vergünstigt oder kostenlos Zutritt zu Museen und Schwimmbädern, in die Zoom-Erlebniswelt oder auf den Nordsternturm eröffnete. Dazu im Paket: eine Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus oder eine Führung durch das Schalke-Museum.