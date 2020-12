Gelsenkirchen-Rotthausen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr Gelsenkirchen musste am Mittwochvormittag (30.12.) zu einem Einsatz mit Rettungshubschrauber in der Nähe des Revierparks ausrücken.

Spaziergängern war der Hubschrauber über dem Spielplatz im Revierpark Gelsenkirchen aufgefallen: Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen (30. Dezember) mit einem Rettungshubschrauber auf einer Sportanlage an der Straße "Auf der Reihe" in Gelsenkirchen Rotthausen landen, um einen Notfallpatienten in eine Klinik zu bringen.

"Der Patient musste in ein Krankenhaus verlegt werden, das sich außerhalb von Gelsenkirchen befindet. Und der Transport im Hubschrauber ist für ihn schonender", sagte Feuerwehr-Sprecher Carsten Jost auf Nachfrage. Es habe sich um einen "normalen Rettungseinsatz" gehalten. Angaben zu der Person und dem Krankheitsbild könne man nicht machen. (gowe)