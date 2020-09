Schaffrather Mitte gibt Senioren Tipps für digitalen Alltag

Gelsenkirchen-Beckhausen. An vier Nachmittagen informiert das Team, wie Behörden oder Kultureinrichtungen online genutzt werden können. Teilnahme ist kostenfrei.

Zu vier Informationsnachmittagen "Rund um Corona" lädt die Schaffrather Mitte ab Donnerstag, 10. September, 15-16.30 Uhr, in den Quartierstreffpunkt an der Giebelstraße 7 ein. Ziel ist es, besonders älteren Menschen zu vermitteln, wie sie ihre Angelegenheiten online regeln können. Hintergrund ist der verstärkte Trend zur Digitalisierung etwa in Handel und Behörden.

"Im Mittelpunkt der Info-Nachmittage steht die Organisation von Alltagsangelegenheiten", erläutert Ingrid Husmann vom Vorbereitungsteam der Schaffrather Mitte.

Gelsenkirchener Quartierstreffpunkt erklärt anhand anschaulicher Beispiele

Geklärt werden soll anhand anschaulicher Beispiele etwa, wie Interessierte online Lebensmittel ordern oder Termine etwa bei Behörden machen können, wie sie an Eintrittskarten für Theater-Aufführungen oder das Museum kommen, wie sie an Formulare für Anträge aus dem Internet gelangen oder wie soziale Kontakte aufrecht erhalten werden.

In lockerer Runde tauschen die Teilnehmer der Info-Nachmittage Adressen von Anlaufstellen, Informationen und praktische Tipps aus. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es gelten die bekannten Hygieneregeln: So ist der Besuch des Quartierstreffpunkts nur mit Mund-Nasen-Schutz und auf Abstand möglich.