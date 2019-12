Gelsenkirchen-Buer. An der Wiederbelebung des Robinienhofes in Gelsenkirchen beteiligen sich viele. Jetzt gab es feine Kost und Kamin-Musik in der „Lounge 1“.

Schmuse-Saxofon für Lounge-Atmosphäre in Gelsenkirchen

Nudeln mit weißem „tartufo di Alba“, Mozzarella mit „acciughe“-Sardellen, köstliche Bruschetta – in der „Lounge 1- the place to be“ im Robinienhof in Gelsenkirchen-Buer geht es wahrhaft italienisch zu. „Wir sind aber kein Restaurant im klassischen Sinne, sondern eine Wein-Bar, eine Enothek“, sagt Inhaber Mauro Biancolin. Verschiedene vorzügliche Perl- und Schaumweine aus seiner Heimat Venetien, genauer Conegliano Veneto, einer der Wiegen des „Prosecco“, sind die Basis des Geschäfts. Auf venezianisch wäre es ein „bacaro“, wo man zu guten Weinen fantasievolle „cicchetti“, also Häppchen, isst.

Authentische Küche soll die Besucher locken

Das Herz der „Lounge 1“ ist Ehefrau Sofia Biancolin, anerkannte Sommelier und fantastische Köchin. Vor zehn Monaten hat das Paar Eröffnung gefeiert, den Robinienhof in der Mitte von Buer wiederzubeleben, ist ihr Ziel. „Buer wird wieder cool, weitersagen“ steht rechts vom Eingang auf der Hauswand. Erstklassige Produkte, authentische Küche, quirliges italienisches Leben sind Bestandteile der Strategie.

Am vergangenen Samstag jedenfalls war das Erfolgsrezept den ganzen Tag über zu spüren. Trauben von Menschen drinnen und draußen, Biancolin balancierte pausenlos Tablets mit perlenden „Aperol-Spritz“ durch die Tischreihen. Auch nach Beginn des Heimspiels von Schalke wurde es nicht viel leerer, der Andrang war also nicht durch Fußball-Fans begründet.

Lounge-Athmosphäre trifft auf Kamin-Musik

Gegen Abend allerdings sorgten diese nach Abpfiff für eine weitere Besucherwelle. Chillige Lounge-Atmosphäre machte sich nach Einbruch der Dunkelheit breit. Biancolin hatte zum zweiten Mal Saxofonist Rene Reuter eingeladen. „Come on Baby light my fire”, Schmuse-Kamin-Musik live präsentiert. Reuter versteht sein Geschäft, Alt- und Tenorsaxofon spielt er mit einem wunderschönen weichen Ansatz und kommt auch mit der Hektik an Theke und dem Glühweintopf gut zurecht. Locker, flockig spult er sein Programm bis in den späten Abend zur Freude der Anwesenden ab. „Wir möchten unseren Gästen einfach etwas Gutes bieten“, sind die Biancolins von ihrem Konzept überzeugt. Im Februar wird es eine rauschende Party zum Einjährigen geben.