Schutzlack am Gelsenkirchener Bahnhof soll Viren abtöten

Die NRW-Landesregierung will auf Bahnhöfen im Land - auch in Gelsenkirchen -- häufig genutzte Kontaktflächen wie Treppengeländer oder Schaltflächen in Aufzügen mit einem Lack beschichten, der gegen Bakterien und Viren wirkt und diese abtötet. Dies kündigt der Gelsenkirchener mit.

Wirkung auch gegen Corona-Viren

Der Lack soll rund 99,9 Prozent aller Keime und Bakterien abtöten – vor allem aber eben auch Corona-Viren. So könne die Gefahr von Schmierinfektionen auf den Bahnhöfen minimiert werden. "Das Land finanziert die Maßnahme aus dem Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV mit insgesamt 200.000 Euro“ so Kurth.

Knotenpunkt für Pendler sicherer machen

„Der Einsatz diesen speziellen Lacks zeigt einmal mehr, dass es wichtig ist, sich an die verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Viele Menschen nutzen täglich den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen, er ist ein wichtiger Knotenpunkt vor allem für viele Pendler! Die Fahrgäste dürfen sich dort bald ein Stück sicherer fühlen", versichert Kurth. Der CDU-Landesregierung gehe es dabei um ein größtmögliches Maß an Sicherheit für auch für jene Bürger, die eben nicht im Homeoffice arbeiten und zu Hause bleiben können, sondern auf der Arbeit in Präsenz gebraucht werden“ so Kurth.