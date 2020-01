Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So geht’s weiter

Im Mai wollen sich Projektbeteiligte erneut treffen und über die Ergebnisse beraten. Der Rat beschließt am 25. Juni das Konzept.

Im Juli/August werden die Konzepte zur Förderung eingereicht, im Oktober Startermaßnahmen beantragt. Im Januar 2021 soll über die Anträge vom Land entschieden werden. Im Mai steht dann fest, welche der sieben städtischen Projekte wie gefördert werden. Im Frühsommer 2021 wird die Bewilligung erwartet, im Herbst soll mit ersten Maßnahmen begonnen werden.

Am 26. Februar soll in der Gaststätte Bosch um 18 Uhr der Präventionsrat Schalke-Nord gegründet werden. Am selben Tag wird auch das sanierte Eingangsportal zur Glückauf-Kampfbahn eingeweiht. Ein Stadtteilfest mit Bühnenprogramm findet am 14. Juni auf dem Gelände der Schalker Kultstätte statt.