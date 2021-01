Sparkasse Gelsenkirchen geht mit Veranstaltungen ins Netz

Die Sparkasse Gelsenkirchen bietet zahlreiche Veranstaltungen im Online-Format an.

Gelsenkirchen Wegen Corona können viele Veranstaltungen der Sparkasse Gelsenkirchen nicht wie geplant stattfinden. Doch es gibt Alternativangebote.

Aufgrund von Corona geht die Sparkasse Gelsenkirchen neue Wege bei ihren

Veranstaltungen: Für Kunden bietet sie in den nächsten Tagen Online-Ausblicke auf die Kapitalmärkte im Jahr 2021. Für E-Sport-Fans gibt es ein virtuelles Fußballturnier.

Anstatt von Präsenzveranstaltungen gibt es im Januar diverse Online-Formate. Bereichsleiter Frank Krallmann sieht vor allem einen Vorteil für die Teilnehmer: "Wir ersparen ihnen den Weg zur Sparkasse, auch wenn wir sie natürlich viel lieber persönlich bei uns begrüßen würden. Dafür können sie vom heimischen Wohnzimmer aus ganz entspannt zuhören oder mitmachen."

Sparkasse Gelsenkirchen: Experten halten Online-Vorträge

Am 20. Januar, 19 Uhr, berichtet Dr. Gertrud R. Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, live aus Frankfurt über "Märkte und Trends 2021". Anmelden kann man sich per Mail (kommunikation@sparkasse-ge.de) mit Angabe des Namens, der Adresse und der teilnehmenden email-Adresse. Die Teilnehmer erhalten einen Link für den Livestream per Mail.







Um Geldanlagetrends geht es auch im "Deka-Live-Webcast" am 26. Januar, 19 Uhr. Hochkarätige Experten wie Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka, gehen auf Fragen ein, die Anlegerinnen und Anleger beschäftigen: Welchen Einfluss haben Corona, die US-Wahl und der Brexit auf die Entwicklung der Märkte? Wie sehen die Zins- und Wirtschaftsprognosen für das neue Jahr aus? Anmeldung unter https://www.deka.de/privatkunden/service/webcast.

E-Sport von der virtuellen Tribüne aus verfolgen

Der zweite E-Sport-Cup der Sparkasse Gelsenkirchen war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht: 128 Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen sich am 22. Januar ab 18 Uhr an der Playstation 4 im Online-Spiel FIFA 21. "E-Sport ist absolut im Trend", so Krallmann. Daher erwartet er auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Turnier im Livestream auf "Twitch" verfolgen, dem beliebtesten Portal für E-Sport-Events. Für das Publikum ist auf der "virtuellen Tribüne" unbegrenzt Platz - ohne Anmeldung und kostenlos. Der Link: https://www.twitch.tv/sparkassen_esport_cup

