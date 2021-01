Sparkasse warnt vor Andrang in Filialen nach Jahreswechsel

Die Sparkasse Gelsenkirchen bittet alle Sparbuch-Inhaber, dass sie nicht sofort zu Beginn des Jahres in die Filialen strömen, um sich die Zinsen für 2020 gutschreiben zu lassen. So soll unnötiger Andrang vor und in den Räumlichkeiten vermieden werden.

Gelsenkirchen Viele Sparbuch-Inhaber wollen ihre Zinsen gleich zu Jahresbeginn gutschreiben lassen. Sparkasse Gelsenkirchen warnt vor Andrang.

Die Sparkasse Gelsenkirchen bittet ihre Kunden um etwas Geduld: Kurz nach dem Jahreswechsel kommen traditionell zahlreiche Sparbuch-Inhaber persönlich in die Filialen, um sich dort die Zinsen für das abgelaufene Kalenderjahr gutschreiben zu lassen. Doch diesmal sollen die Sparer von diesem beliebten Ritual absehen. Der Grund: In Zeiten der Corona-Pandemie und des anhaltenden zweiten Lockdowns sollen Menschenschlangen in und vor den Räumlichkeiten des hiesigen Finanzunternehmens zwingend vermieden werden.

Sparbuch-Zinsen können auch problemlos später nachgetragen werden

Man appelliere an die Kunden, nicht direkt in den ersten Januar-Wochen in die Filialen zu kommen, so die Sparkasse Gelsenkirchen. Die Gutschriften seien fristgerecht am 31. Dezember vorgenommen worden, der Nachtrag der Zinsen könne auch zeitverzögert erfolgen, ohne das dadurch Nachteile für die Kunden entstehen.

Die Empfehlung an die Sparbuch-Inhaber: möglichst erst Ende Januar oder Anfang Februar in eine der Filialen zu kommen. "Nur so können lange Wartezeiten vor den Kassen in den Geschäftsstelle vermieden werden - zur Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden", erläutert Beate Radtke, die Sprecherin der hiesigen Sparkasse. Die derzeit geltenden Abstands- und Zutrittsregelungen könnten bei zu großem Andrang zu langen Schlangen und Wartezeiten führen.

Beratungstermine müssen im Vorfeld telefonisch vereinbart werden

Wer einen Sachverhalt telefonisch klären kann, der sollte dies auf diesem Wege erledigen, rät das Geldinstitut. Der persönliche Besuch einer Filiale solle ausschließlich bei dringenden Geschäften erfolgen, die auf anderem Wege nicht getätigt werden könnten. Für Beratungsgespräche ist eine telefonische Terminvereinbarung im Vorfeld erforderlich. Die alltäglichen Bankgeschäfte ließen sich hingegen einfach über das Online-Banking-Angebot des Hauses abwickeln, rät Radtke. So könne jeder aktiv dazu beitragen, dass die Kundenfrequenz zu Jahresbeginn und das damit verbundene Ansteckungsrisiko spürbar gesenkt werde.