Spendenaktion: Gelsenkirchener Tierheim will 2020 umbauen

Selten gibt der Jahresrückblick auf das Tierheim so viel Grund zur Hoffnung: Hier, wo Leid und Glück so nah beieinander liegen, wo Tiere ihre Menschen verlieren, auf neue Herrchen warten und sie oftmals finden, geschieht im Jahr 2019 ein kleines Wunder. Zum Jahresbeginn ruft Vorstandsmitglied Heike Reddig die „1-Euro-Spendenaktion“ ins Leben. Ein Jahr lang sind Gelsenkirchener Bürger gebeten, eine kleine Spende zu leisten für ein besonders großes Projekt. Das Ergebnis des Kassensturzes ist nun beeindruckend. Rund 62.000 Euro sind zusammengekommen.

Im Gelsenkirchener Tierheim mussten die Kangale aus ihren Zwingern ausziehen, weil es dort bauliche Mängel gab. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

„Es haben sich nicht nur Menschen aus Gelsenkirchen beteiligt. Wir haben auch Spenden aus den umliegenden Städten erhalten“, freut sich Heike Reddig. Auch darüber, wie kreativ die Menschen waren. „Einige haben ein Skatturnier veranstaltet, andere ein Radrennen. Auch Schulen haben für uns gesammelt. Aus allen Bereichen gab es Unterstützung.“ Mit überwältigendem Ergebnis. „Mit dieser Summe haben wir nicht gerechnet.“ Nun wird das Sonderkonto geschlossen und die Entscheidung darüber, was gemacht wird, ist gefällt: „Wir gestalten zwei Ausläufe für die Tierheim-Hunde.“

Ein Landschaftsgärtner hilft bei der Umsetzung

Ursprünglich gab es mal einen solchen. Der aber fällt den neuen, bitter notwendigen Zwingern zum Opfer. Nun soll ein größeres Areal daneben ertüchtigt werden. „Das soll richtig schön gestaltet werden mit Hütten, Buddelflächen und Spielgeräten.“ Eine „Freizeitgestaltung“ für die Vierbeiner nämlich findet aktuell nicht statt, ist aber für das seelische Gleichgewicht der Hunde notwendig. Bei der Gestaltung hilft ein Landschaftsgärtner, der schon im Januar mit den Planungen beginnt.

Schwein gehabt: Hängebauchschwein „Edgar“ kam 2019 ins Tierheim Gelsenkirchen. Er hat ein neues Zuhause in Aussicht. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Daneben erlebten die Tierschützer im Jahr 2019 Höhen und Tiefen – und Kurioses. So nahmen sie im September einen gefundenen Truthahn auf. Ausgebrochen sei er, wird vermutet. „Den konnten wir nach vierzehn Tagen erfolgreich vermitteln – in ein gutes Leben. Nicht zum Verzehr.“ Nur wenig später kommt „Edgar“ ins Tierheim. Ein großer Eber, vermutlich angeschafft als kleines Hängebauchschwein und dann der Vorstellung von dem Tier entwachsen. Der Gute ist nämlich eine ziemliche „Wuchtbrumme“ (die WAZ berichtete). Die gute Nachricht: Ein schönes Heim ist auch für ihn in Sicht.

Tierschützer werden immer wieder angefeindet

Gelsenkirchen 2000 Tiere vermittelt Insgesamt wurden im Jahr 2019 rund 2000 Tiere aus dem Tierheim heraus in ein endgültiges Zuhause vermittelt. „Da weiß man dann ja schon, was rein kommt“, so Heike Reddig. Aktuell beherbergt das Tierheim 100 Hunde, 160 Katzen und 60 Kleintiere. Für Katzen herrscht aktuell ein Aufnahmestopp. Wer ein Tier bei sich aufnehmen möchte, kann dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr an die Willy-Brandt-Allee 449 kommen. Samstags und sonntags ist das Heim von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Dennoch treiben die Tierschützer immer wieder Sorgen um. Und auch Trauer. „Darüber, dass wir uns immer mehr Anfeindungen ausgesetzt sehen“, sagt Heike Reddig und erklärt, regelmäßig komme es zu Diffamierungen in sozialen Netzwerken. Oftmals anonym und fernab sachlicher Argumente. „Wir, die Herzblut und Zeit investieren, werden gekränkt und beleidigt. Dabei versuchen wir wirklich, für die Tiere zu tun, was möglich ist.“

Hierbei sei man auch nach dem Ende der Spendenaktion auf die Unterstützung der Bürger angewiesen, so die Tierschützerin, die gleich zwei konkrete Anliegen vorträgt. „Was uns wirklich fehlt, das sind Kleintierkäfige in der Größe 140 mal 60 Zentimeter. Wir nehmen gerne auch gebrauchte.“ Ebenso sei ein Schwerlastregal dringend nötig für Terrarien. Nun könnten Kritiker sagen, man habe doch gerade eine erhebliche Spendensumme eingenommen. Die könne man doch nutzen. Heike Reddig aber will das Geld zunächst beisammen halten zur Finanzierung der beiden Freilauf-Flächen. „Was danach übrig ist, wird natürlich dafür genutzt, eventuelle Löcher zu stopfen. Darüber werden wir ganz transparent auf unserer Internetseite berichten.“