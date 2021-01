Polizeiauto & Brand Streifenwagen gerät in Gelsenkirchen in Brand

Gelsenkirchen-Altstadt. Auf dem Weg zu einem Polizeieinsatz ist eine Streifenwagenbesatzung durch ein Feuer im Fahrzeug gestoppt worden. Folge: Totalschaden.

Totalschaden bei der Polizei in Gelsenkirchen: Auf dem Weg zu einem Einsatz in der

Gelsenkirchener Innenstadt ist am Mittwoch, 27. Januar, ein

Funkstreifenwagen ausgebrannt.

Technischer Defekt löst Feuer in Gelsenkirchener Streifenwagen aus

Die beiden Beamtinnen bemerkten den Defekt an dem BMW am Mittwoch gegen um 12.55 Uhr auf der Straße "Am Rundhöfchen" aber noch rechtzeitig, brachten sich in Sicherheit und verständigten die Feuerwehr, die den Brand ohne Probleme löschte. Verletzte gab es laut Polizei keine. Der Behörde zur Folge hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.

