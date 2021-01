Streitsüchtiger Gelsenkirchener landet Silvester in Haft

Die Gelsenkirchener Polizei beendete am Silvesterabend bei einem Einsatz in Bismarck einen Familienstreit.

Gelsenkirchen-Bismarck Vater und Sohn gerieten in Gelsenkirchen in Streit. Als Polizei anrückte, richtete sich ihr Zorn gegen die Beamten. Der Sohn landete in Haft.

Der Silvesterabend einer Familie in Gelsenkirchen-Bismarck endete früh in Streit und Gewalt. Vater und Sohn gerieten laut Polizei so erheblich aneinander, dass die Beamten gegen 21.15 Uhr alarmiert wurden. Der Vater war stark betrunken. Sein Zorn richtete sich gleich gegen die eintreffenden Polizisten. Er griff die Beamten an und wurde von ihnen überwältigt und sollte ins Gewahrsam gebracht werden.

Damit war der Sohn wiederum nicht einverstanden und versuchte seinerseits, nun die

Maßnahmen der Beamten zu verhindern. Auch er wurde überwältigt und musste seinem

Vater Richtung Gewahrsam folgen. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt,

dass gegen den Sohn ein Haftbefehl vorlag. "2021 beginnt also für ihn erst einmal

in Haft", so die Polizei.

