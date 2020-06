Supermarkt-Einbrecher erbeuten Tabak und Spirituosen

Tabak und Spirituosen (Symbolbild) haben unbekannte Einbrecher bei zwei Einbrüchen in Netto-Supermarktfilialen in Gelsenkirchen erbeutet. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gelsenkirchen-Erle/-Rotthausen Zwei Netto-Supermarktfilialen in Gelsenkirchen sind von Einbrechern heimgesucht worden. Jetzt hoffen die Ermittler auf Beobachtungen von Zeugen.

Zwei Netto-Supermarktfilialen in den Stadtteilen Erle und Rotthausen haben sich Einbrecher für ihre Beutezüge ausgesucht. Sie entkamen mit Tabakwaren und Spirituosen.

Die Einbrüche ereigneten sich laut Polizeibehörde am Sonntag, 14. Juni, und Montag, 15. Juni. Am Sonntag nahmen die Täter gegen 23.30 Uhr eine Filiale an der Emil-Zimmermann-Allee in Angriff. Sie verschafften sich über eine Rampe Zutritt zum Geschäft und entwendeten Zigarettenschachteln.

In eine weitere Netto-Filiale an der Steeler Straße drangen unbekannte Täter tags darauf gegen 3.30 Uhr ein. Hier gelangten die Einbrecher durch eine Tür in den Supermarkt. Es wurden Tabakwaren und Spirituosen in unbekannter Menge gestohlen.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365-8240.

