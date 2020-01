Erle. Die Firma Ball produziert in Gelsenkirchen Aludosen im Sekundentakt. Und der Standort wächst weiter. Was der Klimaschutz damit zu tun hat.

Täglich sieben Millionen Getränkedosen aus Gelsenkirchen

Sieben Millionen Getränkedosen rollen an der Emscherstraße vom Band. Jeden Tag. Im Werk von Ball Beverage Packaging werden sie aus Aluminiumblechen geformt. Und zwar rund um die Uhr. Fast zwei Milliarden 0,25- und 0,5-Liter-Dosen sind am einzigen Deutschlandstandort des US-amerikanischen Unternehmens im vergangenen Jahr produziert worden. Der ist zuletzt stark gewachsen. „Wir kommen kaum hinterher, unsere Rekorde zu dokumentieren“, sagt Werksleiter Thomas Guth. Sein ehrgeiziges Ziel: 2,261 Milliarden Aludosen sollen 2022 die Erler Produktionshalle verlassen.

Auf Rollen kommt Aluminium, der Rohstoff für die Dosenproduktion, im Werk in Erle an. Im Tiefziehverfahren entstehen daraus Getränkedosen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Grund für die Umstrukturierung des Werks, das seit mittlerweile 42 Jahren am Standort an der Emscherstraße Dosen für Erfrischungsgetränke liefert, ist unter anderem die Übernahme durch den Konzern Ball mit Sitz in Broomfield im US-Bundesstaat Colorado. Bis 2017 gehörte die Produktion zum englischen Verpackungshersteller Rexam. Der war vor der Übernahme durch die Ball Corporation in 23 Ländern vertreten und weltgrößter Hersteller von Getränkedosen.

Konzern investiert Millionen in Gelsenkirchener Werk

Zuletzt investierte der US-Konzern nach Angaben von Thomas Guth jährlich mehrere Millionen Euro in die Stärkung des Gelsenkirchener Werks. Nach der Schließung des Standorts in Recklinghausen 2017 wuchs die Produktion in Erle. Weil in der bis dahin genutzten Halle der Platz knapp wurde, mussten Büro- und Sozialräume Förderbändern und Maschinen weichen. Seitdem sind diese in Containern daneben untergebracht – eine Übergangslösung, wie Guth betont. „Der Spatenstich für das neue Bürogebäude ist für 2020 geplant.“ Das soll auf dem zurzeit als Parkplatz genutzten Bereich vor dem Hauptgebäude entstehen.

In mehreren Arbeitsschritten entstehen die Dosen, die bis sechs Bar Druck aushalten. Ein Lack auf der Innenseite sorgt dafür, dass der Geschmack der Getränke nicht verfälscht wird. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Das Herzstück des Werks bleibt aber die nunmehr etwa 9000 Quadratmeter große Halle mit dem hellblauen Ball-Logo. Hier sind 124 der insgesamt 186 Angestellten beschäftigt, acht von ihnen absolvieren eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Sie alle sind dafür verantwortlich, dass im Tiefziehverfahren 2400 Dosen pro Minute entstehen. Das Alublech dafür wird auf großen Rollen angeliefert. In mehreren Arbeitsschritten entstehen dann daraus die handlichen Getränkeverpackungen.

Dosen erleben einen Boom

Gerade einmal acht Gramm bringt die 250-Milliliter-Ausführung auf die Waage, ihre Wand ist nur 0,15 Millimeter dick. Trotzdem muss sie bis zu sechs Bar druck aushalten – die entstehen schnell, wenn die mit kohlensäurehaltigen Getränken gefüllten Dosen transportiert werden. Damit Limonade, Energy-Drink und Mineralwasser auch nach längerer Lagerung nicht metallisch schmecken, sind die Behälter von innen dünn mit Lack beschichtet. Der wird, genau wie die Beschriftung auf der Außenseite, ebenfalls im Gelsenkirchener Werk aufgebracht.

Gelsenkirchen Kunst aus Dosen Auch abseits der Werksgeländes ist Ball in Gelsenkirchen präsent. Das Unternehmen unterstützt den TV Erle und arbeitet als Ausbildungsbetrieb mit weiterführenden Schulen zusammen. Der Künstler Hermann J. Kassel hat im vergangenen Jahr 2500 Dosen aus dem Werk in Kunstobjekte verwandelt. Seine Arbeiten waren unter dem Titel „Open Up“ im Kunstmuseum ausgestellt.

Dass Getränkedosen aktuell einen Boom erleben, liegt am gesteigerten Umweltbewusstsein der Verbraucher, erklärt Guth. Nachdem 2003 in Deutschland des Dosenpfand eingeführt worden war, brach der Absatz zunächst zusammen: Von deutschlandweit fast 7,5 Milliarden verkauften Exemplaren auf beinahe null. Seit einigen Jahren kann die Branche den Absatz allerdings wieder kontinuierlich um mehr als fünf Prozent jährlich steigern. „Wir haben eine Recyclingrate von 99,9 Prozent“, so der Werksleiter. Das wird am Markt belohnt.

Das Lager am Werk reicht nicht aus

Der Künstler Hermann J. Kassel hat im Kunstmuseum Gelsenkirchen Kunstwerke aus Getränkedosen ausgestellt. Sie stammten aus dem Ball-Werk in Erle. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

„Uns ist Nachhaltigkeit extrem wichtig“, betont Guth. Deshalb optimiere Ball die Produktion weiter, konnte den Wasserverbrauch um 25 Prozent senken, den Gas- und Strombedarf um 15 Prozent. Das Basismaterial Aluminium ist vollständig wiederverwertbar. Mit über 100 Standorten weltweit kann das Unternehmen zudem lange Transportwege vermeiden.

Die in Gelsenkirchen produzierten Dosen werden von einem Lager direkt am Werk zu den Getränkeherstellern geliefert. Weil die 4000 Quadratmeter an der Emscherstraße aber kaum die Tagesproduktion fassen können, nutzt Ball weitere Lager, etwa an der Europastraße in Buer. Weitere Produktionsrekorde sollten also nicht an Platzproblemen scheitern.

