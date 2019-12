Über 500 Fans singen Weihnachtslieder in Glückauf-Kampfbahn

Dort wo hauptsächlich von 1927 bis 1973 inbrünstige Fangesänge zu hören waren, erklangen am Wochenende Weihnachtslieder. Anstatt Flutlicht erhellten Kerzen die Dunkelheit. In der Kampfbahn Glückauf fand bereits zum sechsten Mal das große Weihnachtssingen statt.

Das Team der Schalker Meile des Supporters Clubs und Teutonia Schalke hatten zusammen mit der Gemeinde St. Joseph das besinnliche Event auch in diesem Jahr auf die Beine gestellt. Mehr als 500 Schalke-Fans pilgerten in das altehrwürdige Stadion, um auf der ausverkauften Tribüne einen Stehplatz zu finden. Darüber freuten sich besonders die Organisatoren Willi Lichte, der Geschäftsführer der Teutonia und das Vorstandsmitglied des Supporters Club, Frank Orlowski. „Unsere Zusammenarbeit hat mittlerweile Tradition“, so Lichte.

Gedenkminute für den verstorbenen „Drüse“

Mit der Erinnerung an ein trauriges Ereignis startete das Weihnachtssingen. Mucksmäuschenstill war es während der Schweigeminute, die dem jüngst verstorbenen Schalke-Fan „Drüse“ galt. Auch das anschließende „Steigerlied“, das ehrfürchtig mitgesungen wurde, war dem eingefleischten Anhänger der Königsblauen gewidmet.

Hans Gerlitz führte als Moderator durch das abendliche Event, das um Punkt 18.04 Uhr zuvor gestartet war. Vier Musiker unterstützten zudem den bunt gemischten Chor aus Schalke-Fans. „O du fröhliche“, „Alle Jahre wieder“, „Stern über Bethlehem“ oder „Leise rieselt der Schnee“: Gemeinsam wurden weihnachtliche Klassiker gesungen. Wer nicht ganz textsicher war, nutzte die vorab angefertigte Liederfibel. Der ein oder andere hatte seinen blau-weißen Schal um den Hals gewickelt oder trug eine weihnachtliche Mütze auf den Kopf – natürlich ebenfalls in blau-weiß. Ein schöner Anblick.

Geld fließt in die Arbeit der Schwangerschaftsberatung „donum vitae“

Pfarrer Ingo Mattauch erzählte zwischen den Liedern die Geschichte der Friedenslichter, die vorab gegen eine Spende ausgegeben wurden. Mit einer Weihnachtsgeschichte begeisterte zudem die elfjährige Clara Kruschinski. Ihr abschließender Wunsch, dass der S04 Deutscher Meister wird, kam besonders gut bei den Fans an. Stände vor Ort luden zum bereits am Nachmittag zum Essen und zum Trinken sowie zur Teilnahme an einer Tombola ein. Die Erlöse aus den Verkäufen fließen in diesem Jahr in die Arbeit des Vereins “donum vitae“, der in der allgemeinen Schwangerschaftsberatung und in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig ist und der geschäftsführenden Beraterin Barbara Hildebrand-Vohl zufolge in diesem Jahr insgesamt 600 Beratungen in Gelsenkirchen geleistet hat.

Das große Singen endete mit einem Lied, bei dem die Liederfibel nicht mehr nötig war. „Blau und Weiß“ schallte abschließend noch einmal durch die Gelsenkirchener Nacht.