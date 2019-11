Schmiererei Unbekannte besprühen Schaufenster in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Altstadt. Gleich mehrere Gelsenkirchener Geschäfte haben Schmutzfinken nachts mit Graffitis besprüht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Taten.

Unbekannte besprühen Schaufenster in Gelsenkirchen

Mindestens sechs Geschäfte an der Bahnhofstraße und der Augustastraße in der Gelsenkirchener Altstadt haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag, 28. November, auf Freitag, 29. November, mit Sprühfarbe beschmiert. Vor allem auf Scheiben haben die Täter brachten die Graffitis aufgesprüht. Zudem beschädigten die Schmierfinken noch mehrere Schlösser.

Zum entstandenen Gesamtschaden macht die Polizei noch keine Angaben. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise unter den Rufnummern 0209 365-8510 oder 0209 365-8240.