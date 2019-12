Eine Seniorin ist in Gelsenkirchen vom einem E-Rollerfahrer verletzt worden. Hier ein Symbolbild.

Unfallflucht mit E-Roller Unfall mit E-Roller in Gelsenkirchen: Jugendlicher flüchtet

Gelsenkirchen-Buer. So beliebt E-Roller sind, so gefährlich können sie sein. Eine Seniorin ist in Gelsenkirchen vom einem E-Rollerfahrer verletzt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall mit E-Roller in Gelsenkirchen: Jugendlicher flüchtet

So beliebt die E-Roller auch sind, so gefährlich können sie im Verkehr sein. Eine Seniorin ist in Gelsenkirchen vom einem E-Rollernutzer angefahren und verletzt worden.

Teenager flüchtet mit E-Roller

Nach einer Unfallflucht am vergangenen Mittwoch, 18. Dezember, bei dem eine 67-jährige Fußgängerin verletzt wurde, sucht die Polizei nach wie vor den Fahrer eines Elektrorollers. Der Unbekannte fuhr gegen 9.50 Uhr mit seinem Kleinstfahrzeug auf dem Gehweg an der Polsumer Straße die Seniorin aus Gelsenkirchen an und flüchtete anschließend, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Der Unfallverursacher ist etwa 15 Jahre alt und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Wollmütze.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hinweise zum Unfallhergang und zum Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 6221 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365 2160 (Leitstelle) entgegen.