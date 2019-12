Gelsenkirchen-Horst. Bei einem Unfall in Gelsenkirchen sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine Frau muss stationär behandelt werden. Schaden: 15.000 Euro.

Unfall: Zwei Verletzte und 15.000 Schaden in Gelsenkirchen

Zwei Verletzte und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Gelsenkirchen. Der Zusammenprall, bei dem zwei Frauen am Steuer verletzt wurden und etwa 15.000 Euro Sachschaden entstand, ereignete sich am Freitagmittag, 27. Dezember, auf der Straße An der Rennbahn.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Gegen 12.20 Uhr war dort eine 24-jährige Ford-Fahrerin aus Gelsenkirchen in Fahrtrichtung Horst unterwegs. Unweit der Haltestelle Am Bowengarten verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Fiesta, kam nach links von der Straße ab, geriet auf den Mittelgrünstreifen, prallte dort gegen einen Baum und schleuderte anschließend auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Ford mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 53-jährigen Gelsenkirchenerin.

Einsatzkräfte der Gelsenkirchener Feuerwehr versorgten die verletzten Autofahrerinnen. Foto: Foto: feuerwehr gelsenkirchen

Verletzte Autofahrerinnen ins Krankenhaus gebracht

Die Besatzungen eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs, zweier Rettungswagen und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung und den Transport der beiden verletzten Frauen in örtliche Kliniken. Die 24-Jährige muss sich stationär behandeln lassen, die 53-Jährige konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Beide Kleinwagen wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz für die zehn Einsatzkräfte der Feuerwache Hessler beendet.

