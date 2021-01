Bei einem Unfall ist in Gelsenkirchen am Donnerstag, 21. Januar, ein Moped-Fahrer verletzt worden. Gesucht wird jetzt eine Frau, die vom Einsatzort floh.

Unfall & Flucht Unfallflucht in Gelsenkirchen: Fahrer verletzt, Frau gesucht

Gelsenkirchen-Ückendorf Bei einem Unfall ist in Gelsenkirchen ein Moped-Fahrer verletzt worden. Gesucht wird jetzt eine Frau, die vom Einsatzort floh.

Wegen einer Fußgängerin auf der Fahrbahn hat ein Moped-Fahrer am Donnerstag, 21. Januar, in Gelsenkirchen abrupt bremsen müssen. Der 60-jährige Gelsenkirchener stürzte und wurde verletzt, die Passantin machte sich auf und davon.

Gestürzter Moped-Fahrer kam in ein Gelsenkirchener Krankenhaus

Der Unfall geschah laut Polizei am Donnerstag gegen 10.25 Uhr auf der Ückendorfer Straße im gleichnamigen Stadtteil zwischen Hochweide und Laubenstraße in Richtung Bochum. Der Mann wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren abonnieren +++

Gelsenkirchener Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Frau ist circa 1,75 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, hat eine stabile Figur und dunkle, zum Zopf gebundene, Haare. Zur Unfallzeit trug die Frau eine schwarz-weiße Jacke. Die Polizei bittet die Fußgängerin oder weitere Zeugen, sich zu melden.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 6250 oder 0209 365 2160.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook