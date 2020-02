Nach dem Willen der Landesregierung sollen andere Kommunen dem Beispiel Gelsenkirchens bei den referenziellen Baugenehmigungen folgen. Als nächstes sollen Gespräche mit Castrop-Rauxel geführt werden.

Die Dornieden-Gruppe hat in den vergangenen zehn Jahren 300 Wohneinheiten in Gelsenkirchen errichtet, in den vergangenen zwei Jahren insgesamt rund 800 Wohneinheiten übergeben.