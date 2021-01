Vereitelter Drogendeal in Gelsenkirchen: U-Haft angeordnet

Im Zuge eines aufgeflogenen Drogendeals am Montag, 18. Januar, in Gelsenkirchen muss einer von drei Verdächtigen jetzt in Untersuchungshaft (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Horst Im Zuge eines aufgeflogenen Drogendeals in Gelsenkirchen muss einer von drei Verdächtigen jetzt in Untersuchungshaft.

Ein mutmaßlicher Drogendeal in Gelsenkirchen zu nächtlicher Stunde am Montag, 18. Januar, hat zu drei vorläufigen Festnahmen geführt. Jetzt hat ein Richter entschieden, das einer der Tatverdächtigen in Untersuchungshaft muss.

Vorerst hinter Gitter auf richterliche Anordnung muss nach Angaben der Polizei ein 31-jähriger Gelsenkirchener. Die beiden 24-Jährigen Tatverdächtigen aus Neus und Essen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Ein Anwohner an der Straße "Zum Bauverein" hatte am Montag die Polizei alarmiert, nachdem er auf die drei Männer aufmerksam geworden ist. Ein fremdes Auto hatte in seiner Garageneinfahrt geparkt, unter den Wagen des Anwohners wurde eine Tasche platziert. In ihr befand sich rund ein halbes Kilogramm Marihuana.

