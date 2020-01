Gelsenkirchen-Feldmark. Ein Gelsenkirchener (77) hat sich gegen einen Trickdieb gewehrt, der zu ihm ins Auto stieg. Der Täter stieg mit einem Paket zu ihm ins Auto.

Versuchter Trickdiebstahl in Gelsenkirchen mit Paketmasche

Ein resoluter und aufmerksamer Senior hat in Gelsenkirchen einen Trickdieb vertrieben, der versucht hat, den 77-jährigen Gelsenkirchener mit einer dreisten Paketmasche zu übertölpeln.

Betrüger wollte zu einer Adresse gefahren werden

Der Senior war am Montag, 14. Januar, gegen 10 Uhr an der Feldmarkstraße in sein Auto gestiegen, als der Unbekannte plötzlich die Beifahrertür aufriss und mitsamt einem Paket in das Fahrzeug stieg. Den Gelsenkirchener bat er, ihn zu seiner Wohnanschrift zu fahren, damit er die Sendung abgeben könne.

Im Wortgefecht versucht, an das Portemonnaie zu gelangen

Der Gelsenkirchener weigerte sich und forderte den Unbekannten mehrfach auf, das Fahrzeug zu verlassen. Doch der Betrüger stieg partout nicht aus. Stattdessen versuchte er während des Disputs, das Portemonnaie des Gelsenkircheners aus der Jackentasche zu stehlen, was der 77-Jährige aber erfolgreich verhinderte – er stieß den dreisten Täter aus dem Auto.