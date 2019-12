Gelsenkirchen-Horst. Das Bergwerksorchester Consolidation gab auf Schloß Horst ein traditionelles Weihnachtskonzert. Zweimal ausverkauftes Haus in Gelsenkirchen.

Von Gelsenkirchen aus gut geswingt ins Weihnachtsfest

„Musik ist Trumpf“, eine Melodie im beschwingten Bigband-Sound, wer in den 1970er-Jahren Fernsehen geschaut hat, erkannte den Titelsong der damals beliebten Show von Peter Frankenfeld sofort. Am Samstag und Sonntag war es das Motto zum Auftakt des diesjährigen traditionellen Weihnachtskonzertes des Bergwerksorchester Consolidation. Zweimal ausverkauft in der Glashalle auf Schloss Horst, eine Erfolgsgeschichte.

Viele Junge Gesichter in den Reihen

„Musik ist Trumpf“ lautete das Motto des diesjährigen Weihnachtskonzertes des Bergwerksorchesters Consolidation auf Schloss Horst in Gelsenkirchen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

„Musik ist Trumpf, wenn Du vergnügt bist, hält sie Dich jung und die Welt gefällt Dir so! Wenn Du betrübt bist, gibt sie Dir Schwung und sie macht Dich wieder froh!“, zitierte der zweite Vorsitzende Dietmar Schiefke Textzeilen aus dem Lied. „Und es stimmt wirklich“, stellte er begeistert fest. Die über 30 Mitglieder des Blasorchesters träfen sich jeden Donnerstag zu den Proben, die Musik beschere allen ein wunderbares Lebensgefühl. Einstmals ein reines Männerorchester von Zechenarbeitern, ist das Ensemble heute ein eingetragener Verein, das Bergwerk Consolidation ist Geschichte. Die Musiker kommen jetzt aus vielfältigen Berufsständen, Damen wie Herren, aus allen Altersgruppierungen. Schön, viele junge Gesichter in den Reihen sind zu sehen.

Das Publikum in Gelsenkirchen honorierte die Lieder mit Beifall und sang später freudig die deutschen Weihnachtslieder mit. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Berühmte Melodien – von Glenn Miller bis Elton John

Schwelgerisch startete das Programm mit einem Medley der Filmmusik „König der Löwen“ von Elton John. „Circle of Life“, ein großer Bogen mit Harmonien voller Herzenswärme, voll der Rührung, das Orchester unter der kundigen Leitung von Gerd Dammann glänzte. Feine Klarinettentöne zum verträumten Einstieg in das „Phantom der Oper“, bis mit rauschenden Fanfaren das Thema erklang. Die tiefen Töne von Tuben und Hörnern sorgten für schauernde Gruseleffekte. Das Publikum war verzückt. „Weiter geht es mit unserer ganz persönlichen Glenn-Miller-Story“, sagte Schiefke.

Nicht nur Musik wurde in Gelsenkirchen gespielt. Dietmar Schiefke erzählte noch die Geschichte des 1944 bei einem Flugzeugabsturz umgekommenen Komponisten und legendären Band-Leaders Glenn Miller. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Stimmung der glorreichen Swing-Ära eingefangen

Zuvor erzählte Dietmar Schiefke noch die Geschichte des 1944 bei einem Flugzeugabsturz umgekommenen Komponisten und legendären Band-Leaders. „Ohs“ und „Ahs“ der Begeisterung seitens der Zuhörer bei den sanften Klängen der bekannten „Moonlight-Serenade“. „Pennsylvania Six-Fivethousend“ verzichtete zwar auf die witzigen Sprecheinlagen der Telefonnummer, dafür übernahmen die Trompeten gelungen diesen Part, der Solist Tobias Varrelmann überzeugte vielfach am Abend. Die sechs Saxofone standen bei ihren Passagen geschlossen auf und zeigten ihr Können, alles am Arrangement zauberte die perfekte Stimmung der glorreichen Swing-Ära in den Saal.

Gelsenkirchen Gloria-Blasen an Heiligabend am Rathaus in Buer Das Gelsenkirchener Traditionsorchester des ehemaligen Bergwerks Consolidation trifft seit über 100 Jahren den richtigen Ton. Das Repertoire des Orchesters beinhaltet viele musikalische Richtungen: bergmännisches Liedgut aus allen Jahrhunderten, Marschmusik, Volksmusik, Kirchenmusik aus alter und neuer Zeit, Melodien aus Oper, Operette und Musical, Rock und Pop. Bis zu 30 Musiker treten zu allen feierlichen Anlässen auf. Zu sehen und zu hören ist das Ensemble an Heiligabend beim traditionellen Gloria-Blasen. Ertönen wird das am 24. Dezember um 17 Uhr am Rathaus Buer, Goldbergstraße.

Eine Geschichte wurde vom Schlagzeuger Frank Schilling gelesen, seine Tochter Johanna sang. Das Bergwerkorchesters Consolidation schaffte es, dass das Konzert in Gelsenkirchen gleich zweimal ausverkauft war. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Publikum singt deutsche Weihnachtslieder freudig mit

Nach der Pause standen die bewährten Weihnachtskonzert-Programmpunkte an. Eine Geschichte wurde vom Schlagzeuger Frank Schilling gelesen, seine Tochter Johanna sang. Musikalisch strahlten „White Christmas“, „Winterwonderland“ und deutsche Weihnachtslieder, bei denen alle mitsingen konnten. „Alle Jahre wieder“, freuten sich die Anwesenden auf Weihnachten und über die Veranstaltung des Bergwerkorchesters Consolidation.