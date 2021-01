Vonovia spendet für Gelsenkirchener Angebote der Amigonianer

Gelsenkirchen-Schalke. Geld vom Wohnungs-Riesen: Vonovia unterstützt Angebote der Amigonianer Soziale Werke mit 5000 Euro. Diese Jugendprojekte werden unterstützt:

Ihre Jugendtreffs haben die Amigonianer in Gelsenkirchen in der Corona-Zeit schließen müssen. Angebote für die Zielgruppe macht der Orden im Gelsenkirchener Süden dennoch. Dafür gab es nun Unterstützung: Vonovia spendete 5000 Euro an die Amigonianer Soziale Werke.

Vonovia hat in Gelsenkirchen rund 3400 Wohnungen

Soziale Arbeit und Freizeitaktivitäten vereinen die Amigonianer in ihren Treffs in Feldmark und Schalke. Vonovia-Regionalleiterin Astrid Auschner, schätzt die Arbeit des Ordens. „Vonovia hat in Gelsenkirchen rund 3400 Wohnungen, viele Jugendliche wohnen dort zusammen mit ihren Eltern. Die Amigonianer sind eine wichtige Anlaufstelle für die Jugendlichen in unserer Nachbarschaft, sie begleiten die jungen Menschen auf dem Weg zum Erwachsenwerden." Deshalb sei es dem Wohnungsunternehmen "ein Anliegen, die auch und gerade in Corona-Zeiten wichtige Arbeit zu unterstützen".

Da Einrichtungen wie das "Haus Eintracht" derzeit nicht geöffnet sein dürfen, "haben wir auf Onlineprogramme umgestellt, um die Jugendlichen weiter zu unterstützen und den Kontakt zu ihnen aufrecht zu erhalten", sagt Pater Ralf Winterberg. Neben einer Online-Hausaufgabenhilfe werde versucht, den Jugendlichen "auch sinnvolle Freizeitangebote zu bieten. Dazu zählen beispielsweise Sportvideos und ein Programm für die Abendstunden wie Konsolen-Gespräche. Und die Kleinsten sprechen wir mit Gute-Nacht-Geschichten an.“

+ Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

+ Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

+ Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook