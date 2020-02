Beim nächsten WAZ-Medizinforum mit dem St. Josef-Hospital in Horst am Mittwoch, 18. März, stehen die Wünsche, Bedürfnisse und auch Nöte von Patienten und Angehörigen im fortgeschrittenen Alter im Mittelpunkt. Dabei geht es auch darum, was in einer Patientenverfügung stehen sollte und vielleicht auch nicht stehen sollte.

Dr. Andreas Reingräber, Chefarzt der Geriatrie am St. Josef-Hospital mit ihren 75 stationären Betten plus 15 Tagesklinikplätzen informiert die Besucher darüber, warum die Wünsche der Patienten in einer Patientenverfügung nicht pauschal, sondern möglichst detailliert formuliert werden sollten. „Wenn zum Beispiel das Legen einer Sonde pauschal abgelehnt wird, es aber im vorliegenden Fall nur um eine zeitlich begrenzte Zwischenlösung etwa nach einem Schlaganfall geht, um eine Ernährung zu sichern, wenn das Schlucken neu erlernt wird, dann ist das häufig gar nicht das, was die Betroffenen eigentlich verhindern wollten“, weiß der erfahrene Altersmediziner.

Beim Verfassen der Patientenverfügung kann der Arzt beraten

Dr. Andreas Reingräber wird beim Medizinforum zeigen, wo die Fallstricke bei vorgefertigten Patientenverfügungen liegen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Reingräber wird in dem Forum erklären, worauf es ankommt bei der Vorbereitung auf den Fall, dass der geliebte Angehörige nicht mehr selbst entscheiden kann. Er gibt Hinweise, worauf bei der Formulierung von Patientenverfügungen zu achten ist, wo in vielen Formularen Fallstricke lauern und warum ein Arzt bei der Formulierung der Wünsche gut beraten kann. Patientenverfügungen können nur verfasst werden, solange die Person noch bei wachem Verstand ist, „geschäftsfähig“.

Aber Reingräber wird auch erklären, warum es wichtig ist, zudem jederzeit eine gute Kommunikation mit dem Betroffenen zu pflegen, um die jeweiligen Handlungen dem aktuellen Wunsch des Patienten und dessen Gesundheitszustand anpassen zu können.

Vor allem geht es bei dem Forum aber darum, wie Patienten und Angehörige bei einem vorübergehenden, drohenden oder endgültigen Verlust der Selbstständigkeit im Alltag beraten und unterstützt werden können. Susanne Natinger, Leiterin des Bereichs Sozialdienst/ Entlassmanagement in den drei Häusern der KKEL, zu denen auch das St. Josef-Hospital gehört, wird erklären, welche Möglichkeiten es gibt – und wie wichtig die enge Zusammenarbeit von Ärzten, Therapeuten, Pflegepersonal und Sozialdienst ist, um die Weichen für die gute Versorgung des Patienten auch für die Zeit nach der Klinik richtig zu stellen.

Gelsenkirchen Am 18. März im Schloss Horst Das WAZ-Medizinforum mit dem St. Josef-Hospital in Horst zur richtigen Weichenstellung für Angehörige Pflegebedürftiger beginnt am 18. März um 18 Uhr. Veranstaltungsort ist der Glassaal im Schloss Horst an der Turfstraße 1. Die Teilnahme an dem Forum ist wie immer kostenfrei. Es wird aber aus Planungsgründen um verbindliche Anmeldung unter 0201 804 8058 gebeten. Eine Anmeldung ist unter dieser Nummer ab sofort möglich.

Tipps für Zuschüsse zu Kosten, die durch Pflegebedürftigkeit entstehen

Das St. Josef Hospital in Horst ist Kooperationspartner beim nächsten WAZ-Medizinforum. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Anträge für eine Höherstufung von Pflegebedürftigen durch den Medizinischen Dienst darf Susanne Natinger wegen einer Neuregelung, nach der nur Angehörige das dürfen, zwar nicht mehr auf den Weg bringen. Dabei zu helfen allerdings ist selbstverständlich für sie. Auch zu möglichen Zuschüssen wie zu pflegebedingten Wohnungsumbauten (barrierefreies Bad etwa, unbedingt erst den Kostenvoranschlag einreichen!), 40 Euro Pauschale für Hilfsmittel wie Handschuhe oder Desinfektionsmittel, Entlastungsansprüchen und weiteren Leistungen der Pflegeversicherung gibt es beim Forum Informationen.

Unterstützung von der Klinik bis zu sechs Wochen nach der Entlassung

Eine Besonderheit am St. Josef Hospital ist ein sechswöchiges Betreuungsangebot nach der Entlassung. Je nach Bedarf helfen Mitarbeiter des Hauses in dem Rahmen, im heimischen Umfeld die neuen Herausforderungen zu erkennen und zu meistern. Für pflegende Angehörige gibt es zudem regelmäßige Schulungen in Grundkenntnissen der Krankenpflege, die gern auch mehrfach besucht werden dürfen. Zudem gibt es an jedem ersten Montag eines Monats mit dem „Café Auszeit“ einen betreuten Gesprächskreis, in dem pflegende Angehörige sich austauschen können.

Im Anschluss an die Impulsvorträge der beiden Experten haben Besucher die Möglichkeit, individuelle Fragen rund um das Thema zu stellen. Moderiert wird die Diskussion von WAZ-Redakteurin Sibylle Raudies.