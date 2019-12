Gelsenkirchen-Buer. Gastronom Christoph Klug startet ein ganz besonderes Weihnachtsfest in seinem Lokal. Dabei hofft er auf Unterstützung durch die Gelsenkirchener.

Weihnachtsfeier für Obdachlose im Gelsenkirchener L.O.N.

Eine ganz besondere Weihnachtsfeier veranstaltet Gastronom Christoph „Kiki“ Klug in diesem Jahr. Sein „Lokal ohne Namen“ lädt am vierten Advent, Sonntag, 22. Dezember, obdachlose Menschen ein. Ab 16 Uhr geht es für sie an der Hagenstraße 56 los.

Gebraucht werden noch Kleidung und Decken

„Wir kochen für die Obdachlosen“, erzählt der Bueraner. Zudem habe man Spenden gesammelt – und tue dies auch weiterhin. Gebraucht würden warme Kleidung, Decken, Rucksäcke, Isomatten, Hygieneartikel für Damen und auch Hundefutter. Zudem wolle man gern auch für kleine Weihnachtsgeschenke sorgen.

Die Idee zu dem Fest sei im Laufe des Jahres entstanden. „Josh, der Initiator der Sessions, kam damit auf mich zu und ich fand das sofort großartig. Wir möchten auf diese Weise den Menschen helfen, die kein so schönes Weihnachtsfest erleben“, so Christoph Klug.

Macher setzen auf Mundpropaganda

Erreichen wolle man die betroffenen Menschen, indem man mit der Initiative „Warm durch die Nacht“ und der Anlaufstelle „Weißes Haus“ kooperiere. Zudem setzen die Macher auf Mundpropaganda, haben selbst schon einige Obdachlose in Buer angesprochen und eingeladen.

Weil solch Engagement nicht ganz allein gestemmt werden kann, sind alle Bürger eingeladen, dabei zu helfen. Einerseits können sie Sachspenden leisten, andererseits auch finanziell unterstützen – und selbst noch Spaß haben. Die Session im „Lokal ohne Namen“ am Donnerstag, 19. Dezember, nämlich ist in den Dienst der guten Sache gestellt. Hier steht ein großer Spendentopf.

Aktive Helfer werden noch gesucht

Auch aktive Hilfe zu leisten ist möglich. „Wir suchen noch helfende Hände, die während der Feier das Essen ausgeben“, sagt Christoph Klug. All jene, die sich das vorstellen können, bittet er aber, sich zuvor bei ihm zu melden. So könne er die Helfer in Schichten einteilen und einen bestmöglichen Abend gewährleisten.