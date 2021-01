Weihnachtskonzert bringt fast 8000 Euro für den guten Zweck

Gelsenkrichen. Digitales Weihnachtskonzert der Neuen Philharmonie Westfalen bringt 7900 Euro Spenden. Vom Erlös profitiert die Aktion Lichtblicke.

Das digitale Weihnachtskonzert der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) am 23. Dezember 2020 hat fast 8000 Euro für den guten Zweck eingebracht. Von den großzügigen Spenden der Zuschauerinnen und Zuschauer, die der Musik im Internet gelauscht hatten, profitiert nun die Aktion Lichtblicke.

Generalmusikdirektor Rasmus Baumann freute sich nicht nur über die große Resonanz mit fast 5000 Konzertbesuchern im Netz, sondern auch über deren großzügige Spendenbereitschaft. Das gespendete Geld kommt in Not geratenen Kindern und Familien in NRW zugute.

Konzert im dekorierten Probensaal stieß auf einhellige Zustimmung

Das Weihnachtskonzert sollte auch 2020 eigentlich traditionell in Gelsenkirchen, Recklinghausen, Unna und Marl in den dortigen Häusern stattfinden. Doch die strengen Hygiene-Vorschriften der Corona-Schutzverordnung machten dies unmöglich. Darum hatten GMD Baumann und sein Team das Konzert ins Internet verlegt.

Zahlreiche Rückmeldungen nach dem Auftritt hätten laut NPW-Sprecher Mark Mefsut gezeigt, dass das Konzert im festlich dekorierten Probensaal mit großen Werken der Klassik, weihnachtlichen Melodien und humoriger Geschichte auf große Zustimmung gestoßen sei.

Aktion Lichtblicke gibt es bereits seit 1998

Die Spenden des Weihnachtskonzert-Publikums in Höhe von 7900 Euro gehen an die Aktion Lichtblicke. Diese unterstützt laut Mefsut seit 1998 in ganz NRW Kinder, Jugendliche und Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm-Sender Radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.