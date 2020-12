Weihnachtskonzert mit Caterva Musica aus Schloss Horst

Gelsenkirchen Nur online können Musikliebhaber in diesem Jahr das Weihnachtskonzert von Caterva Musica verfolgen: Gespielt wird in Gelsenkirchen.

Mit dem Live-Genuss des traditionellen Weihnachtskonzertes von Caterva Musica vor Ort wird es in diesem Jahr zwar coronabedingt nichts. Dennoch spielt das Kammermusikensemble hier. Zu hören ist das Konzert dann online. Das Programm steht unter dem in diesem Jahr besonders treffenden Motto "Botschaft Hoffnung". Am 30. Dezember dann gibt es ein Konzert zum Jahreswechsel in Wesel, am Silvestertag in der Georgs-Kirche in Hattingen, beides ebenfalls online verfolgbar.

Online-Musikzimmer mit Barock-Klängen

Wer den Barock-Musikern mit ihren zum Teil originalen Instrumenten lauschen mag, kann dies im Internet über caterva-musica.de/online-musikzimmer/ tun. Um eine Spende für die Musiker wird in dem Zusammenhang gebeten.

Eigener Youtube-Kanal

Auch einen eigenen Youtube- Kanal bespielt die Formation mittlerweile:catervamusica1. Dort sind alle Videos der ersten beiden Zoom-Konzerte der Caterva-Musica-Serie „13 Monate und 4 Jahreszeiten – Online“ zu finden sowie viele weitere. Diesen Kanal können Interessierte kostenfrei abonnieren. Ab 1000 Abonnenten würde das Ensemble davon profitieren -- auch ohne Nutzerbeiträge.