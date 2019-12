Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Infos zum BSV

Wenn er zu Weihnachten einen Wunsch frei hätte, würde BSV-Vorsitzender Liffers eine Ansage an ÖPNV-Haltestellen wählen. Gerade an jenen Punkten, wo mehrere Bus- oder Straßenbahn-Linien halten, sei es für Blinde und Sehbehinderte nur mit Hilfe von Umstehenden möglich, zu erfragen, ob gerade das richtige Fahrzeug vorgefahren ist. „Wir sind schon seit längerem im Austausch mit der Bogestra über dieses Thema“, sagte Liffers.

Die sehbehinderte Iris Liffers gehört zu jenem vierköpfigen Beraterinnen-Team, das immer dienstags allen Betroffenen und Angehörigen Rückfragen zu allen Themen rund um die Sehbehinderung beantwortet. An jedem ersten und dritten Dienstag: 10 bis 12 Uhr an der Vattmannstraße 2-8 in der City. An jedem zweiten und vierten Dienstag: am Vereinssitz (Sondernkamp 3) in Sutum von 16 bis 18 Uhr. Infos: 0209 58 22 77.