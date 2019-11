Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Maßnahmen gegen Lehrermangel

Der Gehaltsbonus ist Teil des „Dritten Maßnahmenpakets zur Gewinnung von Lehrkräften“ der Landesregierung. Neue Lehrer sollen dadurch allerdings nicht gewonnen werden – das vorhandene Personal wird lediglich umverteilt.

Außerdem soll die Hinzuverdienstgrenze für Pensionäre bis 2024 ausgesetzt werden. Pensionierte Lehrkräfte sollen so einfacher und ohne Abzüge in den Schuldienst zurückkehren können.

Um den Lehrermangel langfristig zu bekämpfen, hat die Landesregierung zusätzlich 700 neue Studienplätze für Grundschullehrer und 750 für Sonderpädagogen eingerichtet.

Seiteneinsteiger sollen die Not in der Zwischenzeit lindern. Sie werden vermehrt in Grundschulen eingesetzt.