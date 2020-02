Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiteres Programm

Nach den beiden Konzerten „MiR goes Jazz“ gibt es in dieser Spielzeit noch zwei weitere Programme. Am 30. April heißt es „MiR goes funny“. Dann steht der britische Dirigenten-Comedian und Allroundkünstler Rainer Hersch im Mittelpunkt.

Am 7. Juni gibt es einmal mehr „MiR goes Film“. Diesmal erklingt Filmmusik von Robin Hood bis Derrick.

Infos und Karten: Theaterkasse am Kennedyplatz, unter 0209 4097-200 oder www.musiktheater-im-revier.de