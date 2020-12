Bürgerservice Wertstoffhof Süd: So rechnet Gelsendienste per Chipkarte ab

Gelsenkirchen Gelsendienste optimiert den Kassenservice am Wertstoffhof Wickingstraße in Gelsenkirchen. Bezahlen soll einfacher und Wartezeiten kürzer werden.

Ein digitales Kassensystem wird Anfang 2021 auf dem Wertstoffhof Süd an der Wickingstraße 25b in Gelsenkirchen-Ückendorf eingeführt. Das neue System soll die Anlieferung kostenpflichtiger Abfälle vereinfachen und somit zur Verringerung von Wartezeiten beitragen. Außerdem kann die Bezahlung zukünftig kontaktlos erfolgen.

Bei der Einfahrt errechnet Gelsendienste die Gebühren

So läuft es künftig auf dem Wertstoffhof: Bei der Einfahrt werden wie bisher die Art und Menge der angelieferten Abfälle erfasst und hieraus die Gebühr für die Entsorgung berechnet. Neben einem gedruckten Beleg erhalten die Anliefernden ab dem 4. Januar 2021 nun zusätzlich eine Chipkarte, auf die der jeweils zu zahlende Betrag gebucht wird. "Die Bezahlung kann nach der Weiterfahrt auf den Hof an einem von drei Kassenautomaten erfolgen, wahlweise per EC- bzw. Kreditkarte oder mit Bargeld", erklärt Gelsendienste-Sprecher Tobias Heyne.

Bei NFC-fähigen Karten – erkennbar an einem aufgedruckten Wellensymbol – kann der Bezahlvorgang gänzlich kontaktlos erfolgen. Sofern die Kartendaten in speziellen Bezahl-Apps hinterlegt sind, können laut Gelsendienste auch geeignete Smartphones oder Smartwatches verwendet werden. Für die Nutzung von Bargeld weist Gelsendienste darauf hin, "dass von den Automaten als Wechselgeld ausschließlich Münzen herausgegeben werden. Es wird daher darum gebeten, möglichst passend zu zahlen."

Ausfahrtschranke öffnet sich per Chipkarte

Nach erfolgter Bezahlung wird die Chipkarte an der Ausfahrt zum Öffnen der Schranke in ein Terminal eingesteckt. Sofern ausschließlich kostenlos zu entsorgende Abfälle abgegeben wurden, kann direkt zur Ausfahrt gefahren werden. Ein vorheriges Entwerten der Chipkarte an einem der Automaten ist in diesen Fällen nicht erforderlich. Für die Zukunft ist geplant, das neue Kassensystem auch auf dem Wertstoffhof Nord an der Adenauerallee 115 einzuführen.

Wie immer gilt: Abfälle sollten möglichst sortiert und übersichtlich an den Wertstoffhöfen angeliefert werden. Dies erleichtert die Erfassung und somit die Berechnung der zu zahlenden Gebühr, was wiederum zu kürzerenWartezeiten führt.

