Wichtel erfüllen Weihnachtswünsche im Tierheim Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Tierfreunde haben Hund und Katz im Gelsenkirchener Tierheim eine große Bescherung bereitet. Aber auch nach Weihnachten kann man helfen.

Auch Tiere haben Weihnachtswünsche. Zumindest jene, die im Gelsenkirchener Tierheim leben. Für sie gibt es alljährlich eine "Wichtel-Aktion": Die vierbeinigen Insassen "verraten" ihren Pflegern bis zu drei Wünsche und diese stellen sie dann online. Wer helfen will, kann sich hier einen oder mehrere Wünsche aussuchen und sie erfüllen.

Das haben auch viele Mitarbeiter von Vonovia getan. Ein ganzer Auto-Kofferraum voller Geschenke erreichte das örtliche Tierheim pünktlich zum Fest. Unter den Gaben befanden sich Leinen und Geschirre, warme Decken und Handtücher für kalte und nasse Tage, Spielzeug, aber auch Tiernahrung und Verbandsmaterial.

„Corona bedeutet auch für die Fellnasen und ihre Halter eine schwierige Zeit – nicht alle haben das Glück, weiterhin bei Herrchen und Frauchen versorgt werden zu können", sagte Vonovia-Quartiersmanager Karl Cielontko.

Wichtel konnten Physiotherapie für Hund finanzieren

Insgesamt, so die Tierschützer, sei die Aktion in diesem Jahr sehr gut angekommen. Schon in den ersten Tagen hätten sich zahlreiche Paten gefunden für Wünsche, so dass man sich bei Hund und Katz sogar noch nach weiteren Wünschen habe erkundigen müssen.Besonders schön: Es seien auch ebenso hochwertige wie wichtige Wünsche erfüllt worden, so Tierheimleiter Thorsten Wiese. „Ein Hund braucht dringend Physiotherapie. Das konnten wir so finanzieren.“

Mehr Informationen die Wichtel-Aktion jahreszeitlich begrenzt ist, läuft die 1-Euro-Spendenaktion dauerhaft. Sie wirbt auch um kleinste Spenden. Sie werden über ein Jahr gesammelt und kommen dann gezielt einer wichtigen Baumaßnahme im Tierheim zugute. Informationen hierzu gibt es unter www.tierheim-gelsenkirchen.de.