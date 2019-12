Gelsenkirchen. Partys, Galas, Feuerwerk und mehr: Welche Möglichkeiten gibt es für den Jahreswechsel in Gelsenkirchen? Wir haben eine Auswahl an Feier-Tipps.

Wo man in Gelsenkirchen ins neue Jahr 2020 feiern kann

Das neue Jahr steht vor der Tür. Und wie immer kommt Silvester ganz plötzlich. Wer auswärts ins neue Jahr feiern will, hat in Gelsenkirchen aber noch ein paar Möglichkeiten. Wir haben eine Auswahl an Tipps zusammengestellt:

Courtyard by Marriott

Lassen Sie die Korken knallen und rutschen Sie im Hotel Courtyard by Marriott, Parkallee 3, ins neue Jahr. Ab 19.30 Uhr gibt es einen Willkommens-Drink und ein Silvesterbuffet. Die königsblaue Band „The Florians“ gastiert und sorgt für Party-Stimmung mit ihrem Repertoire. Die Eintritt beträgt 89 Euro. Die Karten gibt es über das Hotel selbst (0209 8600). Wer ausgelassen feiern, aber trotzdem schön ausgeruht in den Neujahrsmorgen starten möchten, hat die Möglichkeit eine Übernachtung in einem unserer Deluxe-Gästezimmer mit reichhaltigem Katerfrühstück zu buchen.

M One

Die Partyreihe „Diamonds Are A Girls Best Friend“ gastiert an Silvester ab 18 Uhr im M One an der Johannes-Rau-Allee. Folgende Highlights erwarten die Besucher: eine Candy-Bar, LED-Roboter, Walkingacts, ein Feuerwerk und eine Party bis 7 Uhr morgens. Es gibt drei verschiedene Angebote: 1. Einlass ab 18 Uhr inklusive eines Drinks- und Speisepakets für 79 Euro; 2. Einlass ab 21 Uhr inklusive eines Drinks-Pakets für 49 Euro; 3. Einlass ab 21 Uhr mit zwei Getränken für 19 Euro. In allen drei Angeboten ist ein Shuttle-Services innerhalb von zehn Kilometern enthalten. Die Tickets gibt es im M One, bei der Stölting Service Group, im Hans-Sachs-Haus und online.

Le Flair

Im Le Flair, Schonnebecker Straße 40, gibt es ein Feuerwerk aus Partyhits mit DJ Thomas. Außerdem im Preis von 18 Euro enthalten ist ein Ruhrpott-Buffet, ein Glas Sekt für den Jahreswechsel und eine Silvester-Party mit Tanz bis mindestens 5 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Copas

Auch das Copas, Luciagasse 7, feiert Silvester. Zu diesem Anlass gastiert DJ Björn Mandry mit Housetunes, der bereits im November die Tanzfläche zum glühen brachte. Los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro inklusive Begrüßungssekt und Fingerfood-Buffet. Reservierung unter 0176 62893902.

Musiktheater im Revier

Lassen Sie das Jahr in bester Stimmung ausklingen: Mit dem Konzert „MiR goes POP: Back to the 70s“ im Großen Haus oder der Operette „Frau Luna“ im Kleinen Haus erwartet Sie ein unterhaltsames Programm, das Sie frühzeitig in Partylaune bringt. Anschließend wird gefeiert: Mit einem Blick über die Stadt rutschen die Gäste ins neue Jahr. Tickets für die Silvester-Party im Musiktheater sind nur in Verbindung mit einer Vorstellung buchbar.

Alte Hütte

Ins neue Jahr zappeln lässt es sich auch in der Alten Hütte an der Middelicher Straße 187. Los geht’s ab 21 Uhr. Die Besucher erwartet ein großes Outdoor-Feuerwerk, ein musikalischer Jahresrückblick und festliche Dekoration.

Schloss Berge

Im Schloss Berge gibt es noch Restkarten für die Silvester-Gala im Festsaal „Graf Limburg“ mit einem edlen 5-Gänge-Menü, einer Musikshow und Livemusik. Norbert Labatzki und Rachel Montiel werden zu Gast sein. Pro Person beträgt der Eintritt 119 Euro. Der Empfang mit Champagner ist um 18.45 Uhr.

Gelsenkirchen Ausgebuchte Veranstaltungen Auch im Heiners und im Maritim-Hotel finden in diesem Jahr wieder Silvester-Veranstaltungen statt. Diese sind aber beide bereits ausgebucht.