Gelsenkirchen. Musiker Hannes Weyland gastiert in Gelsenkirchen, außerdem laden Jünter, Jötz und Jürgen von WDR 2 in die Kaue. Unsere Tipps zum Wochenende.

Wochenendtipps: Angesagt in Gelsenkirchen

Folk-Pop aus dem Ruhrgebiet

In einer Zeit, in der Pop-Musik und Live-Shows nur noch auf DJ-Pulten stattfinden, wirkt ein Künstler wie Hannes Weyland fast schon ein bisschen oldschool. Echte Instrumente, keine Loops, kein Schnick-Schnack. Und trotzdem zeitgemäß. Mit seiner aktuellen Single „Gold“ beweist er, dass Pop-Musik in deutscher Sprache durchaus auch intelligent und anspruchsvoll sein darf. Mit Nicolas Kozuschek (Tasten) und Natalie Bolinski (Violine) spielt der Singer-Songwriter am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr, ein Konzert im Wohnzimmer GE an der Wilhelminenstraße 174 b. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Theater auf Türkisch

Der Kulturraum „die flora“, Florastraße 26, zeigt ein Theaterstück in türkischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Präsentiert wird „Annemin Almanya Masalı – Das Deutschland-Märchen meiner Mutter“ von dem Verleger und Schriftsteller Dinçer Güçyeter am Freitag. 24. Januar. Das Stück erzählt aus Güçyeters Leben, die noch nicht zu Ende erzählte Geschichte seines Vaters und die seiner Mutter. Es vermittelt zusammen mit seinem Ensemble die Botschaft nie aufzugeben. Die Inszenierung spiegelt in berührenden lyrischen Collagen die Lebenserfahrungen der nach Deutschland gekommenen türkischen Migranten aus der Sicht ihrer Kinder wider. Das Stück dauert ungefähr zwei Stunden und startet um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 14 Euro, ermäßigt 10 Euro. Reservierung und Info: 0209-169-9105.

Cosplay- und Manga-Schminken

Die VHS bietet im Lalok Libre in Gelsenkirchen einen Workshop für Cosplay-Fans. Dabei lernen Jugendliche sich mit Hilfe von Make-up in eine Anime-Figur zu verwandeln. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Einmal in fremde Welten eintauchen! Die VHS Gelsenkirchen bietet einen ganz besonderen Workshop im Lalok Libre an der Dresdener Straße 87 an. Im Fokus steht am Samstag, 25. Januar, das Cosplay- und Manga-Schminken für Teenies und Jugendliche (zehn bis 14 Jahre). Die Dozentin des Workshops, der zwischen 11 und 15.30 Uhr stattfinden wird, ist Claudia Kitscha. Die Teilnahme ist kostenfrei.

GEjazzt auf Consol

Swingen, afrikanische Beats, krumme Taktarten und dabei grooven wie eine Funk-Band: Das „Caspar van Meel Quintet“ spielt am Samstag, 25. Januar, modernen Jazz mit einer großen Portion Energie. Im Rahmen von Gejazzt gastiert das „Caspar vcosplayan Meel Quintet“ als Jahresauftakt im Consol Theater an der Bismarckstraße 240. Los geht’s ab 20 Uhr. Die Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf und für 18 Euro an der Abendkasse. Kartenbestellung und Info unter: 0209 - 9882282

Copacabana eskaliert in der Kaue

Die Jungs von Copacabana gastieren am Samstagabend in der Kaue in Gelsenkirchen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Das Comedy-Trio aus Jünter, Jötz und Jürgen, bekannt aus dem Radiosender WDR2, ist bereits zum zweiten Mal mit einer Live-Show unterwegs. Am Samstag, 25. Januar, gastiert „Copacabana“ in der Kaue, Wilhelminenstraße 176, mit dem Programm „Capacabana eskaliert!“. Dabei gibt es Antworten auf folgende Fragen: Fehlt bei einer Dreiviertelhose eigentlich das obere oder das untere Viertel? Was passiert, wenn man sich am Flughafen aufs Kofferband setzt? Los geht’s um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 23,90 Euro.

Haben Sie Veranstaltungstipps?

Haben Sie Veranstaltungstipps oder Szene-Informationen für uns? Dann schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Angesagt“ an: redaktion.gelsenkirchen@waz.de