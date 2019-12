Einsatz in der Küppersbuschstraße in Gelsenkirchen-Heßler: Die Feuerwehr rettete fünf Hausbewohner mittels Drehleiter.

Gelsenkirchen. Dramatische Szenen in der Nacht zum 1. Weihnachtstag in Gelsenkirchen-Heßler: Eine Wohnung brannte, die Feuerwehr rettete fünf Hausbewohner.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnung bei Brand zerstört – Feuerwehr rettet Hausbewohner

Bei einem Brand in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag ist eine Wohnung im Stadtteil Heßler zerstört worden. Wie die Feuerwehr berichtete, meldeten mehrere Anrufer gegen 2.30 Uhr, dass an der Küppersbuschstraße Flammen aus einem Fenster bis zum Dach schlugen. Es seien auch Menschen in dem Haus zu sehen, hieß es.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigten sich die Augenzeugenmeldungen: Die Feuerwehr rettete fünf Menschen über eine Drehleiter, darunter auch eine Frau aus der Brandwohnung. Sie sei zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden; alle anderen Geretteten seien durch den Rettungsdienst untersucht worden.

Feuerwehr Gelsenkirchen mit 63 Kräften im Einsatz

Während des Einsatzes warteten die unverletzten Betroffenen laut Feuerwehr-Bericht in einem Bus der Bogestra; anschließend seien sie in ihre Wohnungen zurückgekehrt.

Im Einsatz waren 63 Kräfte der Feuerwachen Heßler, Altstadt, Buer sowie der Freiwilligen Feuerwehren Heßler und Ückendorf. Zur Brandursache gab es von Seiten der Feuerwehr keine Angaben. Die Polizei habe dazu die Ermittlungen aufgenommen, hieß es. (red)