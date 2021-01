Zahlreiche Corona-Ansteckungen in Gelsenkirchener Klinik

Gelsenkirchen Im Elisabeth-Krankenhaus in Gelsenkirchen-Erle gab es zuletzt eine Reihe von Covid-Neuinfektionen. Ein "Corona-Ausbruch" sei das aber nicht.

Im Elisabeth-Krankenhaus in Gelsenkirchen-Erle wurden zuletzt zahlreiche Patienten, Ärzte und Pfleger mit dem Coronavirus infiziert, wie Unternehmenssprecher Wolfgang Heinberg auf WAZ-Nachfrage mitteilte. Zuvor hatten sich Leser an die Redaktion gewandt und von einem "Corona-Ausbruch" gesprochen, den die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH "wohl vertuschen wolle".

"Insgesamt waren Ende Dezember bis zu 17 Patienten, 13 Pflegekräfte und drei Ärzte betroffen.

Gerade bei geriatrischen und psychiatrischen Patienten ist eine sehr intensive und körpernahe pflegerische, therapeutische und ärztliche Tätigkeit von Nöten, weshalb trotz Beachtung aller vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen Infektionen auch von Mitarbeitern nicht verhindert werden konnten", heißt es in einer Stellungnahme des Hauses.

Ein Übergreifen auf weitere Bereiche des Krankenhauses sei aber verhindert, die betroffenen Patienten entsprechend isoliert worden. Inzwischen seien nur noch vier Patienten an Covid 19 erkrankt (Stand 12.1.).

"Das ist kein Corona-Ausbruch"

Dennoch, so Heinberg, könne keineswegs von einem "Corona-Ausbruch" die Rede sein, "sondern nur von einem gesteigertem Infektionsgeschehen wie überall in der Stadtgesellschaft."

Tatsächlich liegt der Inzidenzwert in Gelsenkirchen seit rund einem Monat konstant hoch bei etwa 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Einzelwerte, die deutlich unter der 200er Marke liegen, seien vor allem mit dem geringerem Testaufkommen während der Feiertage und der Zeit zwischen den Jahren zurückzuführen, erklärte Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff im WAZ-Gespräch.

Kliniksprecher Wolfgang Heinberg betont derweil, dass die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen einen "entscheidenden Beitrag dafür geleistet haben, dass es im

Elisabeth-Krankenhaus kein erhebliches Ausbruchsgeschehen gab. Im Zuge der Steigerung

der Infektionszahlen konnten wir einen Eintrag ins Krankenhaus leider dennoch nicht

vollständig verhindern, so dass sich sowohl Patienten als auch Mitarbeiter infiziert haben."

Corona-Geschehen in Gelsenkirchener Altenheimen

Zu größeren Infektionsaufkommen kommt es in Gelsenkirchen trotz entsprechender Sicherheitsmaßnahmen bedauerlicherweise immer wieder in sensiblen Bereichen. In der Spitze waren weit über 200 Bewohner in hiesigen Pflege- und Altenheimen mit Corona infiziert. Die Stadt reagierte, verteilte Zehntausende FFP2-Schutzmasken an die Heime und appellierte in den betroffenen Einrichtungen nachdrücklich zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Inzwischen ist die Zahl der noch erkrankten Bewohner auf 131 und die der betroffenen Mitarbeiter auf 54 gesunken, berichtet Wolterhoff.

Welche dramatischen Folgen Corona-Fälle in diesen sensiblen Einrichtungen haben können, wird nicht zuletzt an der Zahl der Todesfälle deutlich. 80 der 118 Corona-Toten in Gelsenkirchen lebten zuvor in einem Heim.

"Keine Impfpflicht für Pflegepersonal"

Dennoch lehnt Wolterhoff eine Impfpflicht für das Pflegepersonal, wie sie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag ins Gespräch brachte, ab. "Die Impfung muss freiwillig bleiben, wir müssen die Leute überzeugen, sich impfen zu lassen, dürfen sie aber nicht zwingen. Auch nicht Mitarbeiter in sensiblen Bereichen."

Im Moment werden rund 1000 Impfdosen pro Woche an Gelsenkirchen ausgeteilt. Auch wenn sukzessive größere Mengen des Impfstoffs erwartet werden, wird es noch viele Monate dauern, bis alle Gelsenkirchener, die sich impfen lassen wollen, auch tatsächlich geimpft werden können.

· Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

· Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook