Zeitplan und Tickets

Tickets ab 25 Euro für den Biathlon auf Schalke 2019 sind online auf store.schalke04.de, über die Hotline 01806 221904 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf), im S04-Service-Center an der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 sowie in den Fanshops in der Gelsenkirchener Innenstadt, am Limbecker Platz in Essen, im Centro Oberhausen und im Palais Vest in Recklinghausen erhältlich.

Einlass ist ab 11 Uhr, um 12 Uhr beginnt das Rahmen-Programm, um 14.10 Uhr ist Anschießen im Jugendwettbewerb, um 14.30 Öffnung der Arena, 15 Uhr Shootout-Wettbewerb „German Team Challenge“, ab 20.15 Uhr Après-Ski-Party im Winterdorf.

Weltcup-Punkte werden bei dem Rennen nicht vergeben, dafür streiten die Teams auf den 18 Runden über jeweils 1350 Meter um Preisgelder von insgesamt 156.000 Euro.