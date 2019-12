Zeuge stoppt betrunkenen Fahrer auf A42 in Gelsenkirchen

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei einen betrunkenen Fahrer auf der A42 in Gelsenkirchen aus dem Verkehr gezogen.

Gelsenkirchen. Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei einen betrunkenen Fahrer auf der A42 in Gelsenkirchen aus dem Verkehr gezogen. Test: 1,82 Promille.

Schlimmeres verhindert hat wohl ein aufmerksamer Zeuge, der durch sein Eingreifen die Fahrt eine betrunkenen Autofahrers auf der A42 in Gelsenkirchen gestoppt hat.

Schlangenlinien gefahren, die volle Breite ausgenutzt

Wie die Polizei mitteilte, ist der Zeuge am Montag, 16. Dezember, gegen 9.30 Uhr auf den betrunkenen Mann am Steuer aufmerksam geworden. Der 54-Jährige war auf dem Emscherschnellweg ein Richtung Duisburg unterwegs, als vor ihm ein Renault in Schlangenlinien fuhr und dabei alle Fahrstreifen und sogar den Seitenstreifen nutzte. Der Mann aus Castrop-Rauxel alarmierte sofort die Polizei und blieb hinter dem Wagen.

Durch Handzeichen zum Stoppen bewegt

In Höhe Gelsenkirchen konnte der 54-Jährige den Fahrer durch Handzeichen zum Stoppen auf dem Seitenstreifen animieren. Die kurz danach eintreffenden Beamten rochen sofort die Fahne des Renault-Fahrers, es handelte sich um einen 62-jährigen Essener. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Dem Betrunkenen wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielten die Beamten sofort ein. Den 62-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.