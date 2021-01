Zoom Gelsenkirchen: Schimpanse King lebt nun in der Schweiz

Schimpanse King hat die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt verlassen - er wohnt nun in einer Männer-WG im schweizerischen Walter Zoo in Gossau. Das Foto zeigt den jungen King im Jahr 2014.

Gelsenkirchen. Schimpanse King ist aus der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt ausgezogen. Er lebt nun in einer Männer-WG im Walter Zoo im schweizerischen Gossau.

Es war ein Abschied nach langer Zeit: Nach 13 Jahren Gelsenkirchen hat Schimpanse King seine Gruppe in der ZOOM Erlebniswelt Afrika am Dienstag, 19. Januar, verlassen. Sein neues Zuhause: der Walter Zoo im schweizerischen Gossau in Schweiz. King kommt dort in eine Gruppe junger Schimpansen-Männchen, zukünftig bilden sie zusammen eine Männer-WG.

Schimpanse King ist von Gelsenkirchen in die Schweiz gezogen

„King ist ein aufgeweckter, aktiver Schimpanse, den wir sehr vermissen werden“, sagt Nadja Niemann, Kuratorin der ZOOM Erlebniswelt. King würde sich jedoch auch in der Natur in diesem Alter von seiner Gruppe trennen und eigene Wege gehen. Mit seinen 13 Jahren ist King im besten Teenageralter.

„Im Walter Zoo trifft er auf Partner, bei denen er sich beweisen kann, und die ihm in Kraft und Aktivität gleichgestellt sind“, so Niemann. Mit dem Wechsel in die Schweiz folgt die ZOOM Erlebniswelt der Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP), welches den Austausch von Tieren für den Erhalt der genetischen Vielfalt in europäischen Zoos koordiniert.

King wurde am 27. November 2007 in der ZOOM Erlebniswelt geboren. Mit dem Weggang von King leben nun insgesamt neun Schimpansen in der Erlebniswelt Afrika.

