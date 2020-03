Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in Gladbeck in das Bürgerhaus Ost eingebrochen.

Gladbeck Unbekannte sind in Gladbeck in der Nacht zu Dienstag in das Bürgerhaus Ost eingebrochen. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in das Bürgerhaus Ost an der Bülser Straße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen dazu eine Fensterscheibe. Sie suchten im gesamten Gebäude nach Wertgegenständen, so die Polizei. Ob sie etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest. Hinweise an die Polizei unter 0800/2361111.