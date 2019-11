Die Polizei wurde zu einem Verkehrsunfall auf der B224 in Bottrop gerufen. Eine 26-Jährige war auf den Wagen eines Gladbeckers aufgefahren.

Gladbeck. Eine Bottroperin kollidierte auf der Braukstraße mit dem Wagen eines Gladbeckers. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

6500 Euro Schaden bei einem Auffahrunfall auf der B224

Ein Gladbecker war am 24. November in einen Auffahrunfall in Bottrop verwickelt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6.500 Euro.

Nach Angaben der Polizei war eine 26-jährige Autofahrerin aus Bottrop gegen 7.30 Uhr auf der Braukstraße (B224) unterwegs, als sie auf das vor ihr abbremsende Auto eines 53-jährigen Gladbeckers auffuhr. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.