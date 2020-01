Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

70 Arbeitsplätze entstehen

Insgesamt 70 Arbeitsplätze will die Diakonie mit Verwirklichung des Projektes „Generation³ im Quartier“ an der Heringstraße in Brauck schaffen: 30 in der Kita, 30 in der Wohngruppe für Demenzkranke und zehn in der Tagespflege.

Stadtbaurat Dr. Volker Kreuzer sprach von einem „spannenden Projekt“, und auch von der Politik gab es viel Lob für das Angebot. Simone Steffens von den Grünen: „Das passt gut zu den Lebensweisen junger Familien“. Jens Bennarend (SPD) nannte es ein „großartiges Projekt für den Stadtteil“.