Eine Fahrspur der A2 in Gladbeck nach Unfall noch gesperrt

Auf der A2 in Gladbeck ereignete sich ein Lkw-Unfall, bei dem der Lastwagen in die Schallschutzwand prallte.

Gladbeck. Ein Lkw mit Wasserstoffbehältern ist auf der A2 Richtung Oberhausen in die Schallschutzwand geprallt. Laut Feuerwehr besteht keine Gefahr.

Auf der Autobahn 2 von Dortmund in Richtung Oberhausen ist es am Sonntagvormittag in Gladbeck zu einem Lkw-Unfall gekommen. Kurzzeitig musste die A2 Richtung Oberhausen ab Buer gesperrt werden, sie ist mittlerweile aber auf zwei Fahrspuren wieder frei gegeben worden. Die rechte Fahrspur wird laut Autobahnpolizei aber noch mehrere Stunden blockiert sein.

Laut Polizei ist es - vermutlich witterungsbedingt wegen des Schneefalls - um kurz nach 10 Uhr zu dem Unfall im Bereich zwischen der Überführung über die Horster Straße und der A-2-Abfahrt Gladbeck gekommen, an dem ein Pkw und ein Lkw beteiligt waren. Der Pkw-Fahrer war beim Überholen des Lkw mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und nach rechts in die Seite des Lastwagens geraten.

Die Statik der Schallschutzwand wird jetzt überprüft

Der Lkw, der mit Wasserstoffbehältern beladen war, versuchte laut Autobahnpolizei noch, nach rechts auszuweichen. Dabei geriet er zunächst in die Leitplanken, durchbrach sie aber und stieß in die Schallschutzwand. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Unfall niemand.

Die Wasserstoffbehälter, mit denen der Lkw beladen ist, blieben laut Autobahnpolizei unbeschädigt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei berichtete, dass die Feuerwehr nach einer Überprüfung der Ladung erklärt habe, dass zu keinem Zeitpunkt Wasserstoff ausgetreten sei.

Lkw und Pkw werden von der Unfallstelle abgeschleppt

Sowohl der Lkw als auch der Pkw werden von der Unfallstelle abgeschleppt. Fachleute überprüfen nun die Statik der Schallschutzwand, die offenbar an der Unfallstelle deutlich beschädigt wurde.

Während der kurzzeitigen Sperrung der A2 ist es laut Autobahnpolizei zu keiner größeren Staulage gekommen, der Verkehr habe sich etwa nur rund zwei Kilometer gestaut.

