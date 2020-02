Gladbeck. WAZ-Leser aus Gladbeck kritisiert wenig umweltgerechtes Verhalten in der Stadtverwaltung. Baumaterialien lagern auf dem Waldboden am Bernskamp.

Mindestens einmal pro Woche ist Peter Overbeck im Wäldchen am Bernskamp unterwegs und sammelt auf, was achtlose Spaziergänger dort hinterlassen haben. Seit fast 20 Jahren macht er das schon – und seit Wochen ärgert er sich über Baumaterialien, die am Rand des kleinen Waldstücks gegenüber der städtischen Musikschule liegen. Die hölzernen Stützwände und andere Gegenstände wie Stiefel und Handschuhe der Arbeiter sind nicht etwa illegal entsorgt worden, sondern werden von der Firma, die mit Tiefbauarbeiten an der Sandstraße beschäftigt ist, dort gelagert.

Gladbeck: „Es stehen ausreichend asphaltierte Flächen am Bernskamp zur Verfügung“

„Der wenig befahrene Bernskamp ist so breit, dass die Sachen sehr gut dort liegen könnten“, findet Peter Overbeck. „Alle reden vom Umweltschutz. Warum müssen die Materialien auf dem Waldboden gelagert werden, wenn ausreichend asphaltierte Flächen zur Verfügung stehen?“ Er sorgt sich um die Tiere im Wald: „Eichhörnchen verbuddeln da ihre Vorräte, Vögel hüpfen da herum.“

Schon um die Weihnachtszeit hat sich Oberbeck per Beschwerde-App an die Stadtverwaltung gewandt. „Da hat man mich vertröstet mit Hinweis auf die noch nicht begonnenen Tiefbauarbeiten in der Sandstraße“, erzählt der 52-Jährige. Die laufen jetzt seit Wochen, und jetzt hat Overbeck sich telefonisch zuerst an die Umweltabteilung der Stadtverwaltung, dann ans Ordnungsamt gewandt.

„Da habe ich die Auskunft erhalten, es gebe keine andere Möglichkeit, als die Arbeitsmaterialien am Waldrand zu lagern“, erzählt er am Lesertelefon. Und als er den Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit einer Zwischenfrage unterbrochen habe, habe der das Gespräch einfach beendet.

Auf seine Frage, warum die von ihm vorgeschlagene Lagerung am Straßenrand nicht möglich sei, habe er deshalb keine Antwort mehr bekommen, sagt Overbeck und ergänzt: „Das ist einfach kein umweltgerechtes Verhalten. Ich erwarte von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung mehr Sensibilität.“