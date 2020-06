Apothekerin Dorothee Pradel aus Gladbeck listet auf, was unbedingt in eine Reiseapotheke gehört.

Urlaub Apotheker-Sprecherin rät: Das gehört in die Reiseapotheke

Gladbeck. In der Corona-Krise gehören noch einige zusätzliche Dinge in die Reiseapotheke. Die Gladbecker Apotheker-Sprecherin gibt Tipps zum Sortiment.

Im Urlaub darf eine Reiseapotheke nicht fehlen. Und dort hinein gehören in der Corona-Krise noch einige Dinge mehr als in den vergangenen Jahren, um sich und andere auf Reisen zu schützen.

Reisende müssen auch an genügend Alltagsmasken denken

Wer auf Reisen geht, der sollte auf jeden Fall eine angemessene Menge an Mund-Nasen-Schutzmasken mitnehmen, sagt Apotheker-Sprecherin Dorothee Pradel. Nutzt man Alltagsmasken aus Baumwolle, sollte man sich vorher informieren, ob man sie am Urlaubsort waschen kann. Das sollte bei mindestens 60 Grad geschehen, um anhaftende Viren abzutöten. „Der medizinische Mund-Nasen-Schutz darf hingegen nicht gewaschen werden, sondern wird nach einmaligem Tragen entsorgt“, so Pradel weiter.

Für zwischendurch empfiehlt Pradel, ein Desinfektionsmittel griffbereit dabei zu haben. Denn nicht immer gibt es auf Reisen die Möglichkeit zum gründlichen Händewaschen mit Wasser und Seife. Dabei sollte auf jeden Fall ein Desinfektionsmittel gewählt werden, das auch gegen Corona-Viren hilft. Das ist bei einigen Mitteln aus der Drogerie nicht der Fall. Man sollte auf den Aufdruck „viruzid“ oder „begrenzt viruzid“ achten.

Auch ein Schutz gegen Zecken und Mücken sollte mitgenommen werden

Für die benötigten Medikamente bietet es sich an, einen kleinen Rucksack oder Kulturbeutel zu packen. So ist im Notfall alles griffbereit. Nimmt ein Kind dauerhaft Medikamente ein, müssen diese natürlich als erstes Platz finden. „Dabei sollte etwa ein Drittel mehr mitgenommen werden, als das Kind voraussichtlich benötigt“, rät Apothekerin Pradel.

Außerdem gehörten ein Fieberthermometer sowie Verbandsmaterial und Pflaster in die Reiseapotheke. Medikamente gegen

Reiseübelkeit

Durchfall,

Fieber und Schmerzen

dürften ebenfalls nicht fehlen. Pradel empfiehlt zudem Augen- und Ohrentropfen, die entzündungshemmend wirken, und natürlich Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor. In vielen Regionen sei außerdem ein Schutz gegen Zecken und Mücken ratsam. Und: Während der Fahrt und auch am Urlaubsort sollte die Reiseapotheke trocken und kühl gelagert werden.